Lexibook surfe sur la vague de la croissance

(AOF) - Lexibook, fabricant de produits électroniques de loisirs, a dévoilé une forte progression de son activité au deuxième trimestre 2022, enregistrant un 14ème trimestre consécutif de croissance de son activité. Celle-ci s'élève à 36,4% à 13,4 millions d'euros. Son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre s'est monté à 6,93 millions d'euros, contre 5,08 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.

La consommation sur les produits du groupe poursuit sa progression sur la quasi-totalité des segments, en particulier sur les jouets électroniques, les jouets musicaux et l'horlogerie.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été gérées par des achats anticipés et suffisants pour atteindre les objectifs fixés. En contrepartie d'un niveau de stocks temporairement plus élevé que sur les exercices précédents, le groupe assure ainsi les livraisons des commandes de ses clients dans des conditions satisfaisantes. Cette logistique a permis à nouveau de réussir les implantations dans les linéaires, élément fondamental pour optimiser la saison de Noël.

Le troisième trimestre 2022-23, qui était déjà en hausse de 58,8% en 2021-22, est attendu en légère croissance, et laisse augurer un chiffre d'affaires record au 31 décembre 2022.

Au global l'activité sur l'exercice fiscal 2022-23 est attendue "à un niveau inégalé jusqu'ici".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.