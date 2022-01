Lexibook révise ses objectifs annuels après un joyeux Noël information fournie par AOF • 04/01/2022 à 09:00



(AOF) - Après la saison de Noël 2021, Lexibook révise à nouveau ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat pour son exercice 2021-22. La consommation sur ses produits a été très forte et la croissance est généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables. Le spécialiste des produits de loisirs électroniques intelligents révise donc ses objectifs de chiffre d'affaires, marge et résultat une nouvelle fois à la hausse pour l'exercice fiscal en cours.



En novembre dernier, lors de la publication de ses ventes du troisième trimestre, Lexibook avait révisé ses objectifs de croissance à la hausse, tant sur son chiffre d'affaires que sur son résultat.



En octobre, le groupe visait une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires, ce qui aura un effet positif sur la rentabilité.





AOF - EN SAVOIR PLUS

