Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lexibook: résultats annuels en hausse, belles perspectives information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Lexibook a dévoilé lundi des résultats en forte hausse au titre de son exercice clos au 31 mars dernier, tout en faisant part de 'belles perspectives' pour son nouvel exercice.



Le fabricant de produits éducatifs et de jeux électroniques indique avoir dégagé un bénéfice d'exploitation de 4,3 millions d'euros sur l'exercice écoulée, presque doublé par rapport à l'exercice précédent.



Sa marge brute retraitée des effets de change a, elle, progressé de 1,8 point pour s'établir à 52,2% à la faveur d'un 'mix' produits favorable et du lancement de nouveautés à forte marge.



Sur l'exercice, son chiffre d'affaires a bondi de 65% pour totaliser un niveau historique de 45,2 millions d'euros.



Evoquant une consommation toujours 'soutenue' pour ses produits, le groupe dit anticiper une progression du chiffre d'affaires 'à deux chiffres' sur le premier semestre de son exercice.



Il dit par ailleurs attendre un exercice 2022-23 'dynamique', dans le sillage de celui de 2021-22.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland maintiennent leur recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de sept euros, faisant apparaître un potentiel haussier supérieur à 50%.



'Lexibook a maintenant prouvé sa capacité à se redresser et vient d'enchainer un troisième exercice sans ombre au tableau. Il est temps redonner à cette société la chance qu'elle mérite', estime la société de Bourse.



L'action Lexibook reculait pourtant de 6,6% lundi matin à la Bourse de Paris suite à cette publication, certains investisseurs se montrant inquiets d'un effet de base qui pourrait être dur à tenir suite à ces solides performances.





Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST Euronext Paris -10.22%