Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lexibook: report de la publication des comptes semestriels information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Lexibook a annoncé jeudi le report de la présentation de ses résultats semestriels en raison des changements apportés au niveau de sa direction financière.



Le fabricant de produits de loisirs électroniques pour les enfants prévoyait de présenter ses comptes semestriels le 22 décembre, une date déjà plus tardive que les années précédentes, du fait des perturbations liées à l'absence prolongée de son directeur financier, depuis la fin mars.



Afin de sécuriser la bonne marche de l'entreprise et la bonne tenue de ses comptes, le groupe explique avoir décidé de le remplacer, ce qui le conduit à devoir décaler la publication de ses comptes, au plus tard au 15 janvier 2024.



Coté à la Bourse de Paris, le titre cédait presque 4% jeudi suite à cette annonce.





Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST Euronext Paris -3.93%