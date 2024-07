Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lexibook: prises de profits après les résultats 2023/2024 information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Lexibook essuie l'une des plus fortes baisses du marché parisien lundi matin, victime de prises de profits après avoir fait état d'un chiffre d'affaires record au titre de l'exercice écoulé, mais aussi prévenu d'une 'légère croissance' pour l'exercice 2024/2025.



Après quatre années de croissance, le fabricant de jouets, d'instruments de musique et de talkies-walkies pour enfants a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,4% à 58,6 millions d'euros sur l'exercice clos fin mars, un niveau historique.



Le résultat avant impôts, intérêts financiers, dépréciations et amortissements (Ebitda) ressort lui en augmentation de 58,8% pour s'établir à 7,5 millions d'euros.



Dans ce contexte, le bénéfice net s'établit à presque cinq millions d'euros sur l'exercice, contre trois millions un an plus tôt.



Lexibook prévient toutefois n'attendre qu'un exercice 2024-25 en 'légère croissance' au niveau de l'activité, jugeant que la consommation pourrait être impactée par l'instabilité politique internationale.



Le résultat d'exploitation et le résultat net sont quant à eux attendus en baisse en raison de la hausse des coûts de fret et de la dégradation des parités de change.



Suite à ces annonces, le titre - qui affichait vendredi soir un gain de 32% depuis le début de l'année - subissait des prises de bénéfices pour céder autour de 8% après avoir chuté de jusqu'à 14% en tout début de séance.





