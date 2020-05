LEXIBOOK : message de confiance sur les perspectives

(AOF) - Sur l'année fiscale complète, le chiffre d'affaires de Lexibook a progressé de 8,4% à 23,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre ressort ainsi en hausse de 8.2% à 1,84 million d'euros, et ce malgré un impact lié à la crise sanitaire évalué à environ 400 000 euros. Le groupe observe que ses clients ont terminé l'année avec un niveau de stock généralement bas et se trouvaient donc après la saison dans une situation saine et en position d'achat.

" L'effet lié à l'épidémie du Covid-19 pénalise le groupe en particulier en France, où la plupart de ses clients sont restés fermés pendant toute la période de confinement " a indiqué que le spécialiste des produits électroniques de loisirs.

Néanmoins, le Groupe réussit un bon début d'exercice grâce au développement rapide des ventes web et de la croissance de ses ventes à l'international. La conception des produits et la production ne sont plus touchées et Lexibook pourra donc sortir les nouveautés prévues cette année sans retard.

Les référencements sur les enseignes ayant déjà finalisé leurs sélections de Noël sont très satisfaisants et Lexibook devrait globalement augmenter sa visibilité dans les catalogues de fin d'année, ce qui pourrait avoir un effet très positif sur le niveau d'activité du groupe si la confiance générale des consommateurs face à la crise sanitaire parvient à revenir à un niveau comparable à la période précédant l'arrivée du virus.

