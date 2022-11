Lexibook : les signaux sont au vert

(AOF) - Lexibook, fabricant de produits électroniques de loisirs, a dévoilé un chiffre d'affaires au 30 septembre, en progression de 36,7 % par rapport à l'année précédente, ressortant à 20,38 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros. Le résultat d'exploitation progresse de 18,8% et atteint 2,40 millions d'euros. Le troisième trimestre 2022-2023, qui était déjà en hausse de 58,8% l'an passé est attendu en légère croissance , et laisse augurer un chiffre d’affaires record pour le groupe au 31 Décembre 2022.

Compte tenu de sa stratégie de fabrication anticipée, Lexibook assure ses livraisons de fin d'année dans de bonnes conditions. Cette logistique optimisée couplée à des ventes solides permettra au Groupe d'atteindre ses objectifs. Le retournement très récent de la parité euro vs dollar pourrait, si elle se confirmait, contribuer à améliorer sensiblement le résultat financier.

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : " Nous sommes à nouveau très satisfaits de la performance de Lexibook sur son premier semestre fiscal. La demande sur les produits reste soutenue et le groupe a su sécuriser ses approvisionnements pour y répondre".

Lexibook publiera le 15 février 2023 son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2022-2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.