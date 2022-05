Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lexibook: le titre monte après un 'excellent' trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le titre Lexibook s'adjuge plus de 4% mercredi matin à la Bourse de Paris alors que la croissance du groupe a atteint 175% sur le trimestre écoulé, à la faveur d'une 'excellente consommation' lors de la saison de Noël.



Vers 11h15, l'action avance de 4,1% dans des volumes représentant déjà plus de quatre fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances de Bourse.



Le fabricant de produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants a vu ses ventes augmenter à 8,4 millions d'euros lors du trimestre clos fin mars, contre 3,1 millions d'euros.



Dans un communiqué, le groupe explique que ses clients ont procédé à des réassorts sur les produits en rupture de stock au cours de la période de Noël, ce qui lui a permis de sécuriser ses approvisionnements sur le trimestre.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 45,2 millions d'euros, en progression de 66,1%, un niveau 'historiquement haut' pour le groupe français.



Les analystes d'Euroland évoquent ce matin une 'une excellente publication' qui les conduit à maintenir leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de sept euros.



'Pour contextualiser, le titre se valorise actuellement 5,3x l'EV/EBITDA 2023, soit une décote de près de 40% par rapport à ses pairs et de près de 25% par rapport à sa moyenne trois ans', soulignent-ils, ajoutant que les perspectives du groupe n'ont pas jamais été aussi bonnes depuis bien longtemps.



Lexibook a indiqué ce matin prévoir un nouvel exercice 2022-2023 dynamique, avec un carnet de commandes laissant entrevoir une nouvelle croissance sur le premier trimestre.



A titre d'indication, son course de Bourse a progressé de 45% au cours des 12 derniers mois.





