Lexibook : le titre avance après les résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Lexibook évolue en légère hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats semestriels, qualifiés d''excellents' par les analystes d'Euroland. Le fabricant de produits de loisirs électroniques intelligents destinés aux enfants affiche sur les six mois clos au 30 septembre un bénéfice net de 1,9 million d'euros, à comparer avec +413.000 euros un an plus tôt. Son résultat d'exploitation dépasse les deux millions d'euros, contre 603.000 euros sur la même période de l'exercice précédent, à la faveur d'un 'mix' produits favorable et du lancement de nouveautés à forte marge. Déjà publié, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 43% à à 14,9 millions d'euros. Dans son communiqué, Lexibook souligne que son deuxième semestre 2020-21 s'annonce en croissance soutenue, dans la continuité du premier semestre, compte tenu des commandes fermes déjà reçues en portefeuille et des approvisionnements prévus. A la suite de cette publication, les analystes d'Euroland Corporate réitèrent aujourd'hui leur recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours à 6,50 euros. L'action progresse actuellement 1,2% à la Bourse de Paris, ce qui porte à près de 200% ses gains depuis le début de l'année.

