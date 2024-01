Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lexibook: entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Lexibook s'envole de près de 15% après la publication d'un résultat net de 3,09 millions d'euros pour son premier semestre 2023-24, contre 1,25 million un an auparavant, et d'un résultat d'exploitation en progression de 47,3% à 3,54 millions.



'Cette progression trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité et la progression de la marge, et témoigne des capacités du groupe à générer des marges élevées grâce à sa stratégie de niches', explique la société d'électronique de loisir.



Son chiffre d'affaires a progressé de 8,9% à 22,2 millions d'euros à fin septembre. 'Le troisième trimestre 2023-24 est attendu à nouveau en croissance et laisse augurer un nouveau chiffre d'affaires record au 31 décembre 2023', ajoute Lexibook.





