LEXIBOOK: croissance de l'activité de 9,2% malgré la crise sanitaire

(AOF) - Lexibook a présenté ce vendredi un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (du 1er avril au 30 juin 2020) en hausse de 9,2% sur un an à 2,85 millions d'euros. Et ce malgré l'impact de la crise sanitaire, qui a poussé les principaux clients spécialistes du jouet à fermer une bonne partie du trimestre. "Les produits stars ont continué à performer, à l'image des robots éducatifs Powerman, des dictionnaires électroniques, et des jouets classiques comme les ordinateurs d'échecs Chessman", a déclaré le spécialiste des produits électroniques de loisirs dans un communiqué.

La forte croissance des ventes sur Internet et à l'international, les licences phares du Groupe (La Reine des Neiges, Spiderman, Pat' Patrouille, Scrabble, Larousse...), et les premières livraisons des nouveautés sous licence Nintendo ont également participé à cette tendance positive.

Grâce à un référencement stratégique et prometteur Costco, le numéro 2 mondial de la distribution, Lexibook espère renforcer la notoriété de ses marques sur de nouveaux territoires (USA, Japon...) et d'actionner des relais de croissance pour 2021.

Le groupe a également promis "de belles nouveautés" dans les prochaines semaines.

