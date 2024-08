Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lexibook: C.A. en hausse, mais consommation 'morose' information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Lexibook a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4% au titre de son premier trimestre fiscal clos fin juin, en dépit d'un contexte de consommation qualifié de 'morose'.



Le fabricant de jouets éducatifs dit avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 millions d'euros sur les trois premiers mois de son exercice décalé, à comparer avec sept millions un an plus tôt, soit une croissance de 4,1%.



Dans un communiqué, le groupe français souligne que le climat d'incertitude géopolitique qui règne en particulier en Europe, ainsi que la baisse du pouvoir d'achat des clients, pèsent sur la consommation.



Lexibook précise toutefois avoir enregistré une croissance de ses ventes en France à la faveur de ses investissements publicitaires et de promotions ciblées.



S'il dit espérer une légère croissance de son activité sur le deuxième trimestre 2024-2025, le groupe prévient que ses investissements publicitaires conséquents et l'augmentation des tarifs de fret auront un impact 'significatif' sur le résultat d'exploitation et le résultat net sur l'ensemble de l'exercice.



Cette publication étant néanmoins accueillie sans grand émoi vendredi à la Bourse de Paris, où l'action Lexibook était parfaitement inchangée en fin de matinée.





