Lexibook: accord d'investissement en vue d'une OPA

(CercleFinance.com) - Lexibook annonce que ses actionnaires et fondateurs, la famille Le Cottier, ainsi que Lawrence Rosen LLC ont conclu un accord d'investissement, afin d'agir de concert dans le cadre d'un projet d'offre publique d'achat volontaire initiée par la société Doodle.



Cette OPA au prix de quatre euros par action, sans intention de retrait de cote, sera déposée, au plus tard, au début du quatrième trimestre. L'offre initiale sera ouverte pendant 25 séances et réouverte, au cas où le seuil de caducité serait atteint, pour 10 séances.



Un nombre de 2.463.806 actions Lexibook détenues par les fondateurs sera, en cas de succès de l'OPA, transféré, par voie d'apport en nature, à Doodle, à une valeur égale au prix par action Lexibook retenu dans le cadre de l'OPA.



Le capital de Doodle serait détenu, en cas de suite positive, à hauteur de 56% par les fondateurs et de 44% par Lawrence Rosen LLC. Ce projet vise à renforcer la participation des premiers, tout en accueillant le second comme nouvel actionnaire de long terme.





Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST 3,38 EUR Euronext Paris 0,00%