Levi Strauss revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la bonne tenue de la demande de denim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre

*

La forte demande pour les styles inspirés du passage à l'an 2000 stimule les ventes en Europe et aux Amériques

*

Les ventes en ligne de Levi's font un bond de 16 %, les ventes DTC augmentent de 9 % au niveau mondial

(Ajout d'informations sur l'action au paragraphe 8)

Levi Strauss LEVI.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, misant sur une forte demande de bas de jambe large en denim en Europe et aux Amériques malgré des tarifs douaniers plus élevés.

Le fabricant de denim s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net organique de l'exercice 2025 des activités poursuivies, à l'exclusion de Dockers, augmente d'environ 6 %, par rapport à son objectif précédent d'une augmentation de 4,5 % à 5,5 %.

Les détaillants tels que Levi, American Eagle Outfitters

AEO.N et Abercrombie & Fitch ANF.N ont bénéficié d'une résurgence des styles inspirés du passage à l'an 2000 et des vêtements décontractés, la génération Z et les jeunes milléniaux étant à l'origine des ventes de vêtements amples et décontractés.

Levi a misé sur les ventes à plein prix par le biais de son canal de vente directe aux consommateurs, a élargi sa gamme de produits et a gardé la main sur les unités de gestion des stocks (UGS), terme utilisé dans l'industrie pour désigner les stocks.

La vigueur de la demande internationale a permis d'atténuer les effets des droits de douane, les recettes trimestrielles en Asie et en Europe augmentant respectivement de 12 % et de 5 %. Au niveau mondial, les ventes DTC ont connu une croissance de 9 %, tandis que les ventes en ligne ont fait un bond de 16 %.

L'entreprise, qui s'approvisionne principalement en Asie duSud , notamment au Bangladesh et au Pakistan, a procédé à de modestes augmentations de prix et a constitué des stocks avant la période clé des fêtes de fin d'année afin de limiter les perturbations dues à la volatilité des politiques commerciales.

L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,27 et 1,32 dollar, contre une prévision précédente de 1,25 à 1,30 dollar par action. Les prévisions reposent sur l'hypothèse que les droits de douane américains resteront de 30 % pour la Chine et de 20 % pour les autres pays jusqu'à la fin de l'année.

Les actions de la société ont chuté de 7 % dans les échanges prolongés. L'action a gagné près de 42 % depuis le début de l'année.

La société Levi Strauss , basée à San Francisco, en Californie, a fait état d'une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 31 août, à 1,54 milliard de dollars, dépassant l'estimation des analystes qui était de 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 34 cents par action, contre 33 cents pour la même période de l'année précédente.

La marge d'exploitation s'est améliorée, passant de 2,3 % l'année précédente à 10,8 %, grâce à l'augmentation des ventes DTC et des ventes à prix plein.