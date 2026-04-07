Levi Strauss relève ses prévisions annuelles en raison de la bonne tenue de la demande de jeans haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Levi Strauss LEVI.N a relevé mardi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations du premier trimestre, la demande soutenue pour ses jeans haut de gamme et la solidité de son activité de vente directe aux consommateurs ayant permis de compenser l'impact des droits de douane américains.

Le fabricant de jeans s'est efforcé d'atténuer l'impact de l'augmentation des droits de douane américains en augmentant ses prix, en contrôlant ses coûts, en négociant avec ses fournisseurs et en diversifiant ses sources d'approvisionnement, moins dépendantes de la Chine.

En janvier, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un impact de 150 points de base sur les marges de l'exercice 2026, soit environ 100 millions de dollars, qu'elle prévoyait de compenser entièrement.

Levi s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 comprise entre 5,5 % et 6,5 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 5 % à 6 %. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à une croissance de 5,7 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action à une fourchette de 1,42 à 1,48 $ , par rapport à sa prévision précédente comprise entre 1,40 et 1,46 $.

Ces perspectives optimistes s'ajoutent aux signes indiquant que la demande pour les principales catégories de denim reste résistante, en particulier dans le segment haut de gamme du marché, malgré la pression exercée sur les budgets des ménages à revenus faibles et moyens .

Sa ligne de denim haut de gamme Blue Tab, les bas pour hommes sans denim et les jupes et robes en denim pour femmes se sont bien vendus, a déclaré le directeur financier Harmit Singh lors d'une conférence de l'industrie au début de l'année.

Levi a également dépassé les estimations de Wall Street en ce qui concerne les ventes et les bénéfices du premier trimestre, grâce à un bond de 9 % des ventes sur son marché le plus important, les Amériques. L'Europe a enregistré une hausse de 24 %, tandis que les ventes en Asie ont augmenté de 13 %.

Les ventes comparables de son canal de vente directe au consommateur, un segment à marge plus élevée qui comprend le site web et les magasins de Levi's, ont augmenté de 7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er mars.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 14 % pour atteindre 1,74 milliard de dollars au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,65 milliard de dollars. La société a enregistré un bénéfice ajusté de 42 cents par action, contre 38 cents un an plus tôt.

Ces bons résultats font écho à ceux d'Abercrombie & Fitch

ANF.N et de Gap GAP.N , qui ont également noté au cours des derniers trimestres que les consommateurs continuaient à dépenser pour des articles de base de la garde-robe tels que les jeans.