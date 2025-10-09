Levi Strauss prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre

*

La forte demande pour les styles inspirés du passage à l'an 2000 stimule les ventes en Europe et aux Amériques

*

Les ventes en ligne de Levi's font un bond de 16%, les ventes DTC augmentent de 9% au niveau mondial

(Remaniement, ajout du commentaire du directeur financier au paragraphe 4) par Savyata Mishra

Levi Strauss LEVI.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, mais la projection n'a pas été à la hauteur des attentes de Wall Street, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de denim d'environ 6 % dans les échanges prolongés.

La société s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2025 se situe entre 1,27 et 1,32 dollar, contre une prévision précédente de 1,25 à 1,30 dollar par action. Le point médian était inférieur à une estimation de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions supposent que les droits de douane américains resteront de 30 % pour la Chine et de 20 % pour les autres pays jusqu'à la fin de l'année.

Les tarifs douaniers ont eu un impact sur les marges brutes de l'entreprise de 80 points de base au cours du trimestre considéré, a déclaré le directeur financier Harmit Singh à Reuters, ajoutant que l'impact serait de 130 points de base au quatrième trimestre, qui comprend la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La société, qui s'approvisionne principalement en Asie du Sud, notamment au Bangladesh et au Pakistan, a procédé à des hausses de prix modestes et a constitué des stocks avant la période cruciale des fêtes de fin d'année afin de limiter les perturbations dues à l'instabilité des politiques commerciales.

Levi s'est appuyé sur les ventes à plein tarif par l'intermédiaire de son canal de vente directe aux consommateurs, a élargi sa gamme de produits et a gardé la main sur les unités de gestion des stocks (UGS), terme utilisé dans l'industrie pour désigner les stocks.

La vigueur de la demande internationale a permis d'atténuer les effets des droits de douane, les recettes trimestrielles en Asie et en Europe augmentant respectivement de 12 % et de 5 %. Au niveau mondial, les ventes DTC ont connu une croissance de 9 %, tandis que les ventes en ligne ont fait un bond de 16 %.

La société Levi Strauss , basée à San Francisco, en Californie, a fait état d'une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 31 août, à 1,54 milliard de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 34 cents par action, contre 33 cents par action pour la même période de l'année précédente.

La marge d'exploitation s'est améliorée, passant de 2,3 % l'année précédente à 10,8 %, grâce à l'augmentation des ventes DTC et des ventes à prix plein.