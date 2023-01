Levi Strauss mise sur des perspectives solides

(AOF) - Levi Strauss, dont le titre gagne environ 6% dans les transactions hors séance, a fait état de résultats trimestriels et d'une prévision de chiffre d'affaires 2023 au-dessus des attentes. Au titre du quatrième trimestre, le bénéfice ajusté par action s'est établi à 34 cents, contre un consensus de 30 cents après 41 cents un an auparavant. Les revenus s'élèvent à 1,59 milliard de dollars (-6%), au-dessus des attentes de marché, contre 1,68 milliard un an auparavant. La marque la marque de vêtements américaine a par ailleurs dévoilé une guidance annuelle de ventes supérieure aux prévisions.

Sur l'exercice 2023, les revenus sont désormais attendus entre 6,3 et 6,4 milliards de dollars face à un consensus de 6,27 milliards. Le bénéfice ajusté par action est quant à lui anticipé entre 1,3 et 1,4 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur bien de consommation

Série d'innovations chez les lessiviers

Ces innovations surfent sur le développement des préoccupations écologiques des consommateurs. Ainsi la marque phare de Procter & Gamble, Ariel, a lancé une gamme comprenant 40 % d'ingrédients végétaux de plus que les produits classiques. La marque, leader du secteur en France avec environ 24 % de part de marché, mise aussi sur des contenants en carton pour ses capsules. Ces dernières concentrent souvent les innovations car elles constituent un segment très dynamique, avec des progressions en valeur plus de deux fois supérieures à la hausse de l'ensemble du marché

Skip, marque du groupe Unilever, a également choisi le marché français pour lancer en avant-première de nouvelles capsules et un emballage tout en carton. Le groupe Henkel avec sa marque Le Chat a, quant à lui, lancé une lessive sous forme de barres réduisant l'usage du plastique.