Levi Strauss en baisse avant la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Levi Strauss & Co LEVI.N ont chuté de 1,2 % jeudi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs étant à l'affût de signes de résilience de la demande dans un contexte de pressions tarifaires ** En juillet, le fabricant de denim a relevé () ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, comptant sur une forte demande dans ses magasins et sur son site Internet pour compenser l'impact des tarifs douaniers américains sur les marges **La société a investi dans sa stratégie de vente directe au consommateur et vise à

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1% à 1,50 milliard de dollars, un BPA ajusté de 0,31 $ contre 0,33$ il y a un an, selon LSEG

** L'action LEVI a augmenté d'environ 41 % depuis le début de l'année, surpassant le S&P 500 .SPX qui a augmenté de 14 %

** Les actions se sont négociées pour la dernière fois environ 2 % en dessous du sommet intrajournalier de 52 semaines de 24,80 $ atteint le 3 octobre 2025

** L'action a récemment été multipliée par 17 par les bénéfices attendus, ce qui est supérieur à la moyenne à 5 ans du PE à long terme de 14

