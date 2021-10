Levi Strauss bat le consensus et relève ses objectifs annuels

(AOF) - Levi Strauss a publié hier soir un bénéfice net de 193 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2021, ou 47 cents par action, représentant une multiplication par plus de 7 en un an. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est passé de 8 à 48 cents, alors que les analystes interrogés par FactSet anticipaient 38 cents. Les ventes de la marque de blue jeans ont atteint 1,5 milliards de dollars, en hausse de 41%, dépassant également le consensus (1,48 milliard de dollars).

Fort de ces résultats, le groupe de San Francisco prévoit une croissance de 20% à 21% de ses ventes au cours du quatrième trimestre, soit 1,66 à 1,68 milliard de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté de 38 à 40 cents, ce qui devrait se traduire par un BPA ajusté annuel de 1,43 à 1,45 dollar (contre une précédente estimation de 1,29 à 1,33 dollar).

Les analystes tablent plutôt sur des ventes trimestrielles de 1,69 milliard et un BPA ajusté de 40 cents (pour un BPA ajusté annuel de 1,33 dollar).

Par ailleurs, le conseil d'administration de Levi Strauss a autorisé un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars.

