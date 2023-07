Levi Strauss attendu en nette baisse après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel

(AOF) - Levi Strauss, dont l'action refluait de 8,2% en pré-Bourse, a annoncé l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel. Le fabricant de jeans table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 1,10 et 1,20 dollar contre une précédente fourchette de 1,30/1,40 dollar et 1,29 dollar de consensus. La croissance des revenus est attendue entre 1,5 et 2,5% contre 1,5 à 3% espéré précédemment. La marge brute ajustée devrait se contracter d'environ 90 points de base par rapport aux 57,6% de l'année précédente, contre un recul de 50 points de base précédemment anticipé.

" Nous sommes maintenant en concurrence pour d'autres dollars qui sont dépensés sur le portefeuille du consommateur, et ce consommateur à revenu modéré doit faire des choix difficiles ", a déclaré Chip Bergh, DG de la société.

Au titre de son deuxième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice net ajusté de 15 millions d'euros, contre 117 millions un an plus tôt, pour des revenus en baisse de 9% sur une base ajustée à 1,34 milliards de dollars. La marge brute ajustée s'élève 58,7%, en hausse de 60 points de base, contre 57,9% de consensus.

Le free cash-flow ajusté s'est établi à 210,5 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur bien de consommation

Série d'innovations chez les lessiviers

Ces innovations surfent sur le développement des préoccupations écologiques des consommateurs. Ainsi la marque phare de Procter & Gamble, Ariel, a lancé une gamme comprenant 40 % d'ingrédients végétaux de plus que les produits classiques. La marque, leader du secteur en France avec environ 24 % de part de marché, mise aussi sur des contenants en carton pour ses capsules. Ces dernières concentrent souvent les innovations car elles constituent un segment très dynamique, avec des progressions en valeur plus de deux fois supérieures à la hausse de l'ensemble du marché

Skip, marque du groupe Unilever, a également choisi le marché français pour lancer en avant-première de nouvelles capsules et un emballage tout en carton. Le groupe Henkel avec sa marque Le Chat a, quant à lui, lancé une lessive sous forme de barres réduisant l'usage du plastique.