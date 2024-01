Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Levi's: vers la suppression de 10% à 15% des effectifs information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Levi's a annoncé jeudi soir qu'il prévoyait de réduire ses effectifs de 10% à 15% au niveau mondial afin de gagner en productivité suite à un exercice 2023 qualifié de 'difficile'.



Le groupe américain de vêtements et d'accessoires précise que cette décision devrait se traduire par une charge de restructuration comprise entre 110 et 120 millions dans ses comptes de premier trimestre.



La marque de San Francisco ajoute que des provisions additionnelles pourraient être passées dans le futur, en fonction de l'avancée de ces mesures de réductions de coûts.



Cette annonce intervient alors que Michelle Gass, l'ancienne patronne de la chaîne américaine de grands magasins Kohl's précédemment passée par Starbucks et P&G, doit prendre prochainement le rôle de directrice générale, en remplacement de Chip Bergh, sur le départ.



Dans un communiqué, Levi's indique toutefois avoir réussi à terminer l'année 2023 sur une note favorable, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3% en données publiées, à 1,6 milliards de dollars.



Ses prévisions pour 2024 sont jugées moins encourageantes, le groupe ayant déclaré tabler sur une progression limitée de 1% à 3% de son chiffre d'affaires cette année.



Son bénéfice par action (BPA) devrait, lui, ressortir entre 1,15 et 1,25 dollar sur l'ensemble de l'exercice, à comparer à 1,10 dollar en 2022.



Suite à toutes ces annonces, l'action Levi's était orientée à la hausse vendredi en début de matinée à la Bourse de New York, gagnant plus de 2% après avoir signé une ouverture dans le rouge.





