Levi's: le titre décroche après des ventes décevantes

(CercleFinance.com) - Levi's a annoncé hier soir avoir dégagé des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre consécutif, mais ses ventes inférieures aux attentes faisaient chuter son titre ce jeudi à New York.



Le fabricant de jeans a dégagé sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin mai, un bénéfice par action (BPA) de 0,16 dollar, à comparer avec 0,04 dollar un an plus tôt et un consensus qui ne visait que 0,11 dollar.



Sa marge brute s'est accrue de 1,8 point de pourcentage pour atteindre 60,5%, tandis que le flux trésorerie disponible tiré des activités opérationnelles s'est établi à 262,8 milliards de dollars, ce qui va lui permettre d'accroître son dividende pour la première fois en un an et demi.



Le coupon versé par le groupe de San Francisco va ainsi augmenter de 8% à 0,13 dollar.



Principale déception, le chiffre d'affaires trimestriels - ressorti en hausse de 8% à 1,40 milliard de dollars - n'a pas atteint le consensus de marché, qui visait 1,45 milliard de dollars.



Autre déconvenue, le groupe a confirmé viser une hausse de 1% à 3% de son chiffre d'affaires net au cours de l'exercice en cours, une prévision timide pour un groupe censé accélérer sa croissance dans les prochaines années.



Suite à cette publication, l'action Levi's décrochait d'environ 15% jeudi matin dans les premiers échanges à Wall Street.





