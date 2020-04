Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Levée progressive en Suisse des mesures de confinement à compter du 27 avril Reuters • 16/04/2020 à 15:36









ZURICH, 16 avril (Reuters) - Les mesures de confinement vont être progressivement levées en Suisse à partir du 27 avril, a annoncé jeudi le Conseil fédéral dans un communiqué https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78818.html. Cabinets médicaux, salons de coiffure et de massage, instituts de beauté seront les premiers à pouvoir rouvrir leurs portes, a dit l'exécutif helvétique. "Si l'évolution de la situation le permet, l'école obligatoire et les autres magasins devraient rouvrir leurs portes le 11 mai", a-t-il ajouté. Le établissements scolaires du second degré, les écoles professionnelles et les universités rouvriront quant à eux à partir du 8 juin. "Le passage d'une étape à l'autre n'aura lieu que s'il n'y a pas d'augmentation significative des cas de COVID-19", précise le Conseil fédéral. Selon le dernier bilan officiel disponible, l'épidémie de nouveau coronavirus a tué en Suisse 1.017 personnes et en a contaminé 26.732. (John Revill; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

