Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur, correspondant pour Reuters.

Si l’on en juge par ses ennemis, l’organisation à but non lucratif spécialisée dans le développement durable et basée à Boston a atteint le sommet de sa notoriété. Dans le cadre d’une campagne plus large contre l’« investissement woke », des responsables politiques républicains américains ont accusé Ceres d’enfreindre les lois concurrence en tant que « meneur du “cartel climatique ” », comme l’ont écrit six procureurs généraux dans une lettre en janvier.

Pourtant, en octobre, les autorités fédérales de régulation des marchés financiers se sont abstenues d’inculper les gestionnaires d’actifs, parfois alliés de Ceres, pour violation des lois concurrence ou de la législation sur la protection des consommateurs concernant leurs actions collectives menées en 2021, et ont plutôt adressé un avertissement exceptionnel à .

Cette décision a constitué une sorte de victoire pour ces entreprises et pour Ceres après des années de pression exercée par Washington. Elle est intervenue, par coïncidence, une semaine seulement après que Mindy Lubber, directeur général de longue date de Ceres, a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions à la fin de l’année 2027. Il reste encore un an, mais j’ai pensé que le moment était bien choisi pour recueillir le témoignage de Mme Lubber sur son mandat et les perspectives politiques actuelles.

Voici la transcription de notre entretien, remaniée pour des raisons de longueur et de clarté. Vous pouvez cliquer ici pour visionner la vidéo.

Question: Mindy, merci de vous joindre à nous. C’est un moment particulièrement intéressant pour s’entretenir avec vous. Cela fait quelques semaines que (les candidats démocrates ont ravi le contrôle du Congrès américain au Parti républicain du président Donald Trump lors) des élections de mi-mandat aux États-Unis. Il ne me semble toutefois pas évident que les questions climatiques et environnementales aient été au cœur d’un grand nombre de campagnes politiques. Comment voyez-vous l’évolution de la situation à partir de là?

Réponse: Je pense que nous allons assister à des changements majeurs en ce qui concerne la mise en place d’une économie fondée sur les énergies propres. Quand j’envisage l’avenir de notre système énergétique, je prévois une mise en service beaucoup plus importante des énergies renouvelables. Le climat n’est pas seulement une question de morale, ni seulement l’avenir de mes enfants ou de vos enfants, c’est aussi une question de résultats financiers. Et si l’on examine les faits, si l’on analyse les données, si l’on constate l’aggravation des dégâts causés par les tempêtes, si l’on se penche sur les enjeux liés à l’assurance, il est impératif de s’attaquer au changement climatique d’un point de vue financier concret. Et je pense que nous avons déjà parcouru un long chemin dans ce domaine. Lorsque je suis arrivé chez Ceres, le terme « risque climatique » n’existait pas. Nous parlions du changement climatique comme d’un enjeu environnemental important. Ça l’était et ça l’est toujours. Mais ce n’était pas un risque financier significatif dont parlaient la SEC, les banques ou les compagnies d’assurance. Nous avons donc collectivement fait d’énormes progrès, car dès lors que l’on examine les faits et les données montrant à quel point ce risque est réel, on se rend compte qu’il faut trouver un moyen d’y remédier.

Q: Je voudrais revenir un instant en arrière et vous demander de nous parler un peu de Ceres et de ce qui la distingue des autres organisations environnementales aux États-Unis. En fait, parlez-moi de son nom, car je pensais qu’elle tirait son nom de la déesse romaine des moissons?

R: Eh bien, c’est une coïncidence, et nous voyons en quelque sorte aujourd’hui tous ces points communs. Mais Ceres tire son nom – si vous consultez les actes constitutifs ou si vous vous souvenez de l’époque où j’ai été embauché – de la « Coalition for Environmentally Responsible Economies » (Coalition pour des économies respectueuses de l’environnement). Et même si ce nom était un peu long à prononcer – ce qui est d’ailleurs l’une des principales raisons pour lesquelles nous l’avons changé –, il reflétait bien qui nous sommes: nous ne nous contentons pas de construire un avenir pour nos familles fondé sur la moralité et ce qui est juste. Et cet argument ne fait que gagner en force chaque jour.

Q: Vous avez été l’un des organisateurs de la campagne « Climate Action 100+ » , qui visait à inciter les entreprises à adopter des engagements ou des objectifs climatiques. Au sein de la communauté des investisseurs, cette initiative a connu des succès et des échecs. Certains grands gestionnaires d’actifs ont adhéré à la campagne avant de s’en retirer. Pourriez-vous nous expliquer en quoi vous avez toujours considéré les entreprises comme des partenaires potentiels?

R: C’est exact. Lorsque j’ai quitté l’EPA, la mentalité qui y régnait était encore la suivante: nous étions les régulateurs et vous, les acteurs soumis à la réglementation. Et les relations étaient très conflictuelles. J’ai toujours eu le sentiment que les problèmes pouvaient être résolus sans un tel niveau de confrontation. Et j’étais fermement convaincu que les écologistes n’avaient pas le monopole du changement climatique ni d’aucune autre question, et que nous ne pouvions pas – et ne pouvons toujours pas – résoudre seuls les problèmes liés au changement climatique, aux pénuries d’eau ou à la nature. Nous ne pouvons pas les résoudre sans l’implication du secteur privé.

Q: Je dirais que cet argument, défendu par vous et d’autres, a gagné beaucoup de terrain, disons jusqu’en 2021 environ, voire 2022. Puis il y a eu une forte réaction hostile, notamment de la part des responsables politiques républicains aux États-Unis. Avez-vous le sentiment que vos alliés du monde des affaires vous ont abandonné, laissé tomber, poignardé dans le dos?

R: Rien de tout cela. Si l’on examine les deux dernières décennies, le risque climatique fait partie intégrante de l’équation économique. Il fait partie des préoccupations des analystes, des sociétés d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des détenteurs d’actifs. Ils ne peuvent pas ignorer ce risque, et ils ne le font pas. Est-ce qu’ils s’engagent dans une grande initiative publique menée par tel ou tel groupe? Non, le contexte politique de ces deux dernières années est devenu très périlleux. Quiconque s’exprimait ouvertement en public sur le climat craignait de subir des représailles. Certains en ont subi, d’autres non. Mais en fin de compte, je ne pense pas qu’aucune de ces entreprises ou sociétés d’investissement ait cessé de considérer le risque climatique comme un risque qu’il fallait analyser, au même titre que n’importe quel autre risque financier, et elles ont continué à le faire.

Q: La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a adressé un avertissement aux grands gestionnaires d’actifs, les invitant à se méfier des éventuelles violations des lois concurrence qu’ils pourraient commettre, mais elle s’est abstenue de porter des accusations contre ces entreprises. Avez-vous considéré leur comportement et leurs actions en faveur du climat comme une victoire pour ces entreprises et pour votre travail?

R: (Ce mémorandum de la SEC intitulé «) » commençait par deux pages indiquant qu’il n’y avait pas d’infraction et qu’aucune poursuite ne serait engagée. Il se poursuivait ensuite par une longue tirade, que je qualifierais de rhétorique, expliquant pourquoi le climat est un sujet sensible ou pourquoi agir ensemble n’est pas une bonne chose. Il semble que lorsque l’administration ne soutient pas certaines causes et que d’autres s’unissent pour y travailler, cela constitue une violation des lois concurrence. Je ne pense pas que ce soit là la bonne définition de la législation concurrence.

Q: En janvier dernier , un groupe de procureurs généraux vous a qualifié de meneur du « cartel climatique ».

R: Si seulement j’avais autant de pouvoir, ou si nous avions autant de pouvoir. Mais bien sûr, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de cartel climatique. Il existe des groupes d’investisseurs qui travaillent sur les questions climatiques. Il existe des groupes de médecins qui travaillent sur les questions climatiques. Il existe des groupes de scientifiques. Il y a des milliers de groupes affiliés.

Q: Si vous avez essuyé des critiques de la part des républicains de droite, je pense qu’il est juste de dire que vous n’êtes pas toujours d’accord avec certains autres acteurs de la communauté environnementale non plus. Ceres s’est montré très enthousiaste à l’égard de la loi « (», un projet de loi sur la réforme des autorisations au Congrès américain). Le Sierra Club et d’autres organisations disent qu’il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi ne pas nous parler des avantages que vous voyez dans ce projet de loi et aussi, en quelque sorte, des différences qui existent entre vous et certains autres acteurs de la communauté environnementale?

R: Nous sommes très bipartisans, non partisans et bipartisans, ce qui signifie que nous travaillons avec le secteur privé, tout comme la plupart des associations environnementales. Je ne pense donc pas que ce soit là la différence. Nous abordons souvent les choses sous l’angle économique, et cela guide une grande partie de notre travail. Nous travaillons en étroite collaboration avec des centaines d’entreprises et d’investisseurs, car nous pensons que leur voix contribuera à faire évoluer le débat, comme cela a été le cas pour l’IRA (loi sur la réduction de l’inflation) de l’ancien président Joe Biden) et dans de très nombreuses autres batailles auxquelles nous avons tous pris part. Le projet de loi sur les autorisations en est toutefois un parfait exemple. C’est un exemple de sujet incroyablement complexe, qui n’est pas simple. Le projet de loi comporte effectivement des passages où l’on réduit les protections environnementales, des protections que, en tant que régulatrice, j’utilisais quotidiennement. Ce n’est donc pas seulement douloureux; je veux m’assurer que nous limitons les pertes liées à ce projet de loi.

Q: Parlez-moi de vos plus grandes victoires et de votre plus grand regret depuis que vous dirigez Ceres.

R: Je pense sincèrement que nous avons été, dès le début et pendant 15 ans, une voix de premier plan et déterminante, en faisant passer la question climatique d’un enjeu environnemental à un enjeu de risque. Nous avons constitué un réseau d’investisseurs. Nous avons organisé des sommets d’investisseurs aux Nations Unies. Le fait est qu’il n’existe aujourd’hui aucun acteur majeur de notre économie qui ne considère pas le climat comme un risque financier. Je dirais qu’au fil des ans, de très, très nombreux acteurs se sont engagés dans cette cause, et c’était justement le but recherché. Le fait d’avoir inscrit cette question, sous cet angle, à l’ordre du jour est en grande partie à mettre au crédit de Ceres.

Q: Ce sont de grandes victoires, Mindy. Parlez-moi maintenant du revers de la médaille.

R: Il ne fait aucun doute qu’au cours des deux ans et demi écoulés, nous avons perdu du terrain. Nous avons été repoussés, les entreprises ont été repoussées, les investisseurs ont été repoussés, les écologistes ont été repoussés. Certaines de ces revers étaient de fond, d’autres étaient liés aux menaces émanant de l’administration Trump), dirigée par l’( . La SEC a modifié ses pratiques, tout comme le ministère de l’Énergie et l’EPA. Je veux dire par là que l’EPA a abrogé et soutenu la « conclusion de mise en danger » — une conclusion sur laquelle nous avions tous travaillé il y a plus d’une décennie et qui donnait à l’EPA le pouvoir d’agir en matière de climat. Tout cela représente des revers. Ce sont de véritables revers, et nous ne devons pas les sous-estimer. Je pense que le moment est venu de déterminer avec discernement lesquels de ces revers nous devons essayer de rattraper.

L’interview ci-dessus a eu lieu la semaine dernière, avant que les négociations climatiques de l’ONU, connues sous le nom de COP31, n’échouent sans qu’un accord global ne soit conclu . Plus tard, j’ai demandé par e-mail si cela signifiait que nous devions nous attendre à ce que les institutions mondiales n’aient tout simplement pas la volonté, la base politique ou l’imagination nécessaires pour s’attaquer de manière significative au changement climatique?

(par e-mail): « Je ne vais pas prétendre que ce résultat n’était pas décevant. Un processus qui repose sur le consensus peine à répondre à l’ambition que le moment exige. Mais j’en suis ressorti avec un certain optimisme. Certains pays ont eu le courage de se retirer plutôt que d’accepter un accord faible, et parallèlement aux négociations officielles, des pays représentant environ la moitié de l’économie mondiale se sont engagés à porter la part de l’électricité à 35 % de la consommation finale d’énergie d’ici 2035 . De nouveaux engagements ont également été pris concernant les forêts, la résilience et le méthane. C’est là que réside la dynamique: des coalitions de pays, de villes, d’entreprises et d’investisseurs qui agissent sans attendre un accord mondial unique. Les institutions ont toujours leur importance, mais elles ne sont plus le seul lieu où des progrès sont réalisés, et les capitaux continuent d’affluer vers la transition énergétique. Nous continuons donc d’aller de l’avant. »