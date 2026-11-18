Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur, correspondant pour Reuters.

Je ne me souviens pas d’une histoire d’entreprise plus folle que celle qui se joue actuellement chez Nvidia. Les frasques de l’ancien directeur général Jensen Huang — notamment une relation présumée avec une espionne chinoise présumée — ont fait chuter le cours de l’action de la société d’environ un tiers depuis octobre . Cela a eu des répercussions sur la technologie des puces électroniques et les relations diplomatiques américaines. Mardi soir, le Wall Street Journal a fait état d’une enquête menée par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) sur cette affaire.

La chronique d’aujourd’hui porte sur les dispositifs de gouvernance d’entreprise qui ont permis à Huang de dominer à tel point les opérations et la stratégie de Nvidia que son départ soudain soulève des questions existentielles quant à l’avenir de l’entreprise.

La situation de Huang aurait dû alerter le conseil d’administration. Le terme de gouvernance d’entreprise qui désigne ce phénomène est le « risque lié à la personne clé », c’est-à-dire l’exposition d’une entreprise au cas où un fondateur ou un dirigeant visionnaire viendrait à partir, à être évincé ou à être renversé par un bus. Pensez à l’importance d’Elon Musk pour Tesla ou SpaceX, ou au rôle du créateur d’Apple, le regretté Steve Jobs, au cours de ses près de 14 années passées à la tête de l’entreprise.

Glenn Davis, directeur exécutif du Council of Institutional Investors, m’a confié dans un e-mail: « L’affaire Nvidia met en lumière un grand paradoxe de la gouvernance d’entreprise: l’attention que le conseil d’administration porte à la planification de la succession du directeur général est d’autant plus cruciale lorsque ce dernier est “irremplaçable” ».

Nvidia NVDA.O a pris des mesures pour revenir à la normale la semaine dernière. Le 12 novembre, elle a nommé son tout premier président du conseil d’administration , Harvey Jones, l’un des nombreux administrateurs siégeant au conseil depuis les années 1990.

Mardi, M. Jones a ouvert une conférence téléphonique avec les investisseurs en déclarant que la société ne nommerait pas M. Huang au poste de directeur général et ne répondrait à aucune question concernant son départ. Plus tôt dans la journée de mardi, M. Huang avait laissé entendre qu’il pourrait revenir chez Nvidia .

« Nous souhaitons nommer un directeur général, un directeur général permanent, aussi rapidement que possible, mais nous ne précipiterons pas cette nomination avant d’avoir trouvé la personne idéale », a déclaré M. Jones lors de la conférence téléphonique.

Après la clôture du marché mardi, Nvidia a publié des résultats supérieurs aux estimations et des prévisions de chiffre d’affaires dépassant les objectifs de Wall Street. Son action a progressé en séance prolongée après avoir reculé pendant la séance régulière. Toutefois, l’action Nvidia reste bien en deçà de son niveau d’octobre, et la société a encore un long chemin à parcourir pour regagner pleinement la confiance de Wall Street .

LA DOMINATION DES « TECHBROS »

Kristin Hull, directrice des investissements chez Nia Impact Capital, société axée sur le développement durable, a déclaré que cette saga montrait la nécessité pour les entreprises de préparer des scénarios de succession .

« Ce que nous recherchons, c’est une gouvernance solide », a-t-elle déclaré. Évaluant les appels en faveur du retour de Huang au poste de directeur général, y compris ceux de certains employés, Mme Hull a ajouté: « Cela montre la puissance de la culture “techbro” dans la Silicon Valley. »

Les allégations d’espionnage exigent également un examen approfondi de la part du gouvernement américain, a-t-elle ajouté.

« On ne peut pas simplement démissionner un jour et revenir le lendemain quand Elon Musk veut qu’on revienne », a-t-elle déclaré, faisant allusion aux publications du directeur général de Tesla sur X soutenant le retour de Huang.

Lors de la conférence téléphonique de mardi, M. Jones a indiqué que le conseil d’administration avait fait appel au cabinet de recrutement de cadres Heidrick & Struggles pour l’aider à trouver un nouveau directeur général.

ÉQUILIBRES ET CONTROLES

Il est également inhabituel que Nvidia ait fonctionné pendant des années sans président du conseil d’administration. En théorie du moins, un président indépendant peut servir de contrepoids au directeur général. Presque toutes les autres entreprises du S&P 500 ont mis en place une forme ou une autre de présidence au sein de leur conseil d’administration, m’a indiqué le cabinet d’études Equilar. Même dans une entreprise où le directeur général porte le titre de président, les administrateurs disposent d’une personne chargée de les tenir informés.

Equilar m’ a indiqué que la seule autre entreprise du S&P 500 fonctionnant sans président de conseil d’administration est Datadog , DDOG.O , qui développe des logiciels de surveillance des applications cloud.

Datadog n’ a pas répondu à nos questions. Toutefois, le dernier document de procuration de l’entreprise indique qu’elle compte au sein de son conseil d’administration un « administrateur indépendant principal », Dev Ittycheria.

Le document précise: « Nous estimons que la présence d’un administrateur indépendant principal crée un environnement propice à une évaluation et à un contrôle objectifs des performances de la direction, ce qui renforce la responsabilité de cette dernière et améliore la capacité du conseil d’administration à vérifier si les actions de la direction servent au mieux les intérêts de Datadog et de ses actionnaires. »

QUI SERA LE PROCHAIN?

Je laisserai le mot de la fin à Lindsey Stewart, responsable du contenu destiné aux investisseurs institutionnels chez Morningstar, qui a souligné que le départ de Huang devrait amener les investisseurs à réfléchir à la rapidité avec laquelle la situation pourrait évoluer chez d’autres géants de la technologie. Voici un e-mail qu’il a envoyé le 12 novembre:

« Le départ soudain de l’un des directeurs généraux les plus influents au monde illustre à quel point une structure de gouvernance non conventionnelle peut rapidement devenir une source de risque, et souvent de réelles pertes, pour les investisseurs. Alors que le cours de l’action Nvidia a explosé ces dernières années, très peu de gens s’interrogeaient en profondeur sur la planification de la succession du directeur général, la composition et la remise en question du conseil d’administration, ou encore la supervision des aspects géopolitiquement sensibles de la stratégie de l’entreprise.

« Désormais, toutes ces questions seront au cœur des débats, peut-être pas seulement pour Nvidia, mais aussi pour d’autres entreprises dirigées par leur fondateur, telles qu’Anthropic , Meta Platforms et SpaceX. »