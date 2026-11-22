Selon plusieurs médias, Delta Air Lines DAL.N connaît actuellement des retards sur ses vols à destination et en provenance de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté du pays.

Voici quelques détails:

La compagnie aérienne a indiqué dans un communiqué qu'elle recourait à des “solutions manuelles” pour assurer le décollage des vols en toute sécurité, tandis que les efforts se poursuivent pour rétablir l'automatisation des calculs de masse et de centrage des vols au départ

La compagnie a également indiqué qu'elle collaborait avec les services de contrôle aérien afin de réduire la congestion au niveau de son hub d'Atlanta

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine avait publié dimanche un avis concernant ce même problème, qui a depuis été retiré de son site web

Selon la FAA, les calculs de masse et de centrage sont obligatoires avant le décollage afin de garantir qu’un avion respecte les limites de sécurité et conserve un centre de gravité adéquat pour assurer la stabilité du vol