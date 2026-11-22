DAL.N , de la compagnie Delta Air Lines, a connu de brefs retards sur ses vols à destination et en provenance de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté des États-Unis.

Voici quelques détails:

La compagnie aérienne a indiqué dans un communiqué qu'elle recourait à des "solutions manuelles" pour assurer le départ des vols en toute sécurité, précisant que le système automatisé de calcul du poids et du centrage des vols au départ fonctionnait normalement.

La compagnie a également indiqué qu’elle collaborait avec ses homologues du contrôle aérien afin de fluidifier le trafic au niveau de son hub d’Atlanta.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine a brièvement imposé une interdiction de décollage en raison de ce problème, ce qui a entraîné des retards d'environ une heure avant que celle-ci ne soit levée. La FAA a précisé que cette perturbation n'était liée à aucun de ses systèmes de contrôle du trafic aérien.

Selon la FAA, les calculs de masse et de centrage sont obligatoires avant le décollage afin de garantir qu’un avion respecte les limites de sécurité et conserve un centre de gravité adéquat pour assurer la stabilité du vol.