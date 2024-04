Les voitures autonomes de Cruise reprennent du service, mais avec des chauffeurs

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

L'entreprise de véhicules autonomes Cruise a annoncé mardi qu'elle allait reprendre ses opérations après 5 mois d'interruption, mais avec des chauffeurs et dans un cadre considérablement plus limité qu'avant, pour l'instant.

Mise en cause dans plusieurs accidents, la filiale du géant américain General Motors (GM) avait dû suspendre son activité fin octobre, conformément à la décision des autorités californiennes de lui retirer temporairement son permis de faire rouler ses voitures sans conducteurs.

"Notre objectif est de reprendre les opérations sans chauffeur", a indiqué Cruise dans un communiqué mardi.

"À cette fin, Cruise reprend la conduite manuelle pour créer des cartes et recueillir des informations routières dans certaines villes, en commençant par Phoenix (Arizona). Ce travail est effectué avec des véhicules conduits par des humains sans que les systèmes autonomes soient activés", a détaillé la société.

Début octobre, à San Francisco, une voiture sans chauffeur de Cruise a roulé sur une piétonne qui venait d'être percutée par un autre véhicule, avec conducteur.

Avant cet accident, Cruise proposait des trajets à bord de véhicules autonomes dans plusieurs centre-ville, de Phoenix à San Francisco (Californie) et Houston et Austin (Texas).

Bardés de caméras et de lidars (des lasers de détection), les taxis électriques autonomes de Waymo (Google) et Cruise suscitent des débats intenses sur les progrès qu'ils apportent et les risques qu'ils présentent.

Mais c'est la réponse de Cruise à l'accident de San Francisco qui a conduit les autorités à sévir: les régulateurs ont accusé la société d'avoir dissimulé des informations sur l'accident.

Les employés ont en effet mis plusieurs jours à révéler que le robotaxi n'était pas resté immobile. Sa manoeuvre pour se ranger avait eu pour effet de traîner le piéton sur une distance de plusieurs mètres.

A la suite de cet épisode, GM a renforcé le contrôle sur la filiale et le cofondateur de Cruise, Kyle Vogt, a dû démissionner

"En octobre 2023, nous avons interrompu l'exploitation de notre flotte pour nous concentrer sur le rétablissement de la confiance (...) et pour revoir notre approche de la sécurité", a précisé Cruise mardi.

"Nous avons fait des progrès significatifs, guidés par la nouvelle direction de l'entreprise, les recommandations d'experts tiers et l'accent mis sur un partenariat étroit avec les communautés au sein desquelles nos véhicules circulent".

Elon Musk a annoncé récemment que Tesla présenterait le 8 août son robotaxi.

Le patron du constructeur de véhicules électriques promet depuis des années l'autonomie complète pour l'année prochaine.

"Autopilot", son controversé système d'aide à la conduite, est mis en cause dans plusieurs affaires pour son rôle dans des accidents mortels.