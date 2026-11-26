par Mirko Miorelli et Romolo Tosiani

La région viticole de Conegliano Valdobbiadene, dans le nord-est de l'Italie, berceau de certains des Proseccos les plus prestigieux, devient un laboratoire à ciel ouvert de l'adaptation de la viticulture au changement climatique.

Cette année, la région a connu l'une des saisons végétatives les plus chaudes jamais enregistrées , marquée par la sécheresse, des nuits exceptionnellement chaudes et des températures diurnes dépassant de plusieurs degrés les moyennes historiques. Malgré ces conditions extrêmes, les viticulteurs et les producteurs de Prosecco s'attendent à une récolte globalement comparable à celle de 2025.

Pour les autres producteurs de vin, confrontés à une baisse des récoltes alors que l'Europe se réchauffe plus rapidement que les autres continents, Conegliano Valdobbiadene montre qu'il est possible de maintenir les rendements, au prix toutefois d'investissements supplémentaires.

Le consortium Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG représente une appellation prestigieuse, issue de vignobles dits "héroïques" en raison de leur altitude et de leurs pentes abruptes. Situés dans les collines inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, au nord de Venise, ces vignobles se distinguent de la zone plus vaste de l'appellation Prosecco DOC, qui produit également des vins à partir du cépage blanc Glera.

Une étude commandée par le consortium et réalisée cette année par l'université de Cantabrie, en Espagne, a modélisé l'évolution des températures, de l'humidité et des précipitations au cours des prochaines décennies.

Selon Diego Tomasi, directeur du consortium, et plusieurs producteurs interrogés séparément par Reuters, les conditions climatiques observées cet été ressemblaient globalement à celles que les modèles prévoyaient à l'horizon 2045.

Sur les coteaux d'excellence, le cycle végétatif de la vigne a perdu jusqu'à 16 jours en 20 ans, et les vendanges de cette année ont commencé environ 10 jours plus tôt que la moyenne historique. Au 15 septembre, 90% des vendanges étaient terminées, le consortium faisant état de volumes similaires à ceux de 2025.

Outre des températures diurnes extrêmes, l'été a été marqué par des nuits tropicales. Diego Tomasi a indiqué que la région avait enregistré 60 nuits durant lesquelles les températures n'étaient pas descendues sous les 20°C, dont quatre nuits dites "super-tropicales", avec des températures supérieures à 23 °C, ne laissant aux vignes aucun répit après la chaleur de la journée.

Malgré ces conditions, des documents du consortium consultés par Reuters montrent que la production a dépassé les 70 millions de bouteilles au cours des neuf premiers mois de 2026, soit un recul de moins de 1% par rapport à la même période en 2025, mais 7% de plus que la moyenne de la dernière décennie.

En 2025, le consortium a commercialisé environ 98 millions de bouteilles, en hausse de 8% sur un an.

Ces résultats contrastent avec ceux d'autres régions viticoles européennes . En Champagne, la production issue des vendanges 2026 devrait chuter de 38% par rapport à 2025, selon le ministère français de l'Agriculture, en raison du gel, de la grêle, de la sécheresse et des vagues de chaleur.

Diego Tomasi attribue ces différences aux conditions climatiques, aux cépages et à l'âge des vignes. Sur les coteaux escarpés de Conegliano Valdobbiadene, les vignes sont rarement arrachées et certaines atteignent 80 à 90 ans. Leur âge pourrait les aider à mieux résister aux conditions extrêmes, après s'y être progressivement adaptées.

REPENSER DES PRATIQUES

Les viticulteurs ont également modifié leurs pratiques de gestion des vignobles.

Certains d'entre eux appliquaient déjà ces méthodes lors de l'été caniculaire de 2003. Depuis lors, le changement climatique d'origine humaine a fait des étés chauds la règle plutôt que l'exception, mais Primo Franco, de la cave Nino Franco, a déclaré que le secteur avait déjà été contraint de repenser des pratiques bien établies.

"Aujourd'hui, nous taillons moins, beaucoup moins qu'avant", a-t-il expliqué à Reuters. Les viticulteurs conservent davantage de feuillage autour des grappes, notamment sur les versants exposés au sud, afin de protéger les raisins des fortes chaleurs de l'après-midi.

Cette approche rompt avec les méthodes traditionnelles, qui privilégiaient l'exposition au soleil afin de favoriser l'accumulation de sucres dans les raisins et d'augmenter ainsi le degré d'alcool du vin.

La gestion de l'eau est également devenue essentielle, les précipitations étant plus courtes mais plus intenses. Les producteurs cherchent à augmenter la teneur en matière organique des sols afin d'améliorer leur capacité de rétention d'eau et étudient la possibilité de créer des réservoirs pour les périodes de sécheresse.

Primo Franco, longtemps opposé à l'irrigation, a lui aussi dû revoir sa position: "J'y ai toujours été opposé. Mais depuis l'an dernier, j'ai dû céder à l'insistance de mon œnologue et nous avons trouvé un puits".

Le cahier des charges de l'appellation DOCG interdit l'irrigation destinée à augmenter les rendements, mais autorise un apport d'eau en cas d'urgence, traditionnellement réservé aux jeunes vignes. Cette année, même les parcelles les plus anciennes en ont eu besoin.

Franco Adami, un autre producteur de l'appellation, a expliqué que les viticulteurs avaient passé des semaines à transporter des tuyaux à travers des coteaux escarpés pour atteindre les vignobles en détresse.

"Cela a sauvé la récolte", a-t-il déclaré.

LES COÛTS VONT AUGMENTER

Les coûts de production dans les vignobles escarpés de la région, où la mécanisation est limitée et où la plupart des travaux doivent être effectués manuellement, figurent déjà parmi les plus élevés d'Italie, selon les viticulteurs.

La qualité suscite également des inquiétudes.

Selon les chercheurs ayant participé à l'étude du consortium, la hausse des températures accélère l'accumulation des sucres et réduit l'acidité, notamment celle liée à l'acide malique, qui donne au raisin un goût vif et frais.

Primo Franco et Franco Adami ont indiqué que les viticulteurs avaient observé cette année une hausse du pH et une baisse de l'acide malique, sans que cela compromette la qualité des vins.

"J'ai été surpris par la capacité de la vigne de cette région à faire face au stress subi en 2026", a déclaré Franco Adami.

Les enjeux sont importants pour un secteur viticole mondial déjà fragilisé par les préoccupations sanitaires des consommateurs et par l'inflation, alimentée notamment par les coûts de l'énergie et la guerre en Iran, qui pèse sur leur pouvoir d'achat.

Malgré les aléas climatiques, le Prosecco et les vins mousseux italiens ont généralement mieux résisté que les autres catégories, grâce à des prix relativement compétitifs. Au premier semestre 2026, les exportations italiennes de vins tranquilles chutent de 9,1% en valeur sur un an, contre un léger recul de 1,6% pour les vins mousseux, selon les données du secteur.

Le Prosecco représente 78% de la valeur des exportations italiennes de vins mousseux, selon l'observatoire de l'Unione Italiana Vini. Cette catégorie bénéficie notamment de l'engouement pour les apéritifs et les cocktails.

Les viticulteurs craignent toutefois de perdre cet avantage face à la nécessité d'investir durablement dans la gestion de l'eau, les pratiques viticoles et les infrastructures, alors que le réchauffement climatique est désormais une réalité.

"Nous ne devons plus parler de changement climatique", a déclaré Diego Tomasi. "Nous devons simplement parler du climat actuel."

(Reportage Mirko Miorelli et Romolo Tosiani, version française Elena Smirnova, édité par)