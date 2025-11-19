Les ventes trimestrielles de Target chutent à nouveau et le détaillant ajoute 1 milliard de dollars à ses investissements dans les magasins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes numériques du troisième trimestre augmentent de 2,7 %, mais les estimations ne sont pas atteintes

*

Target revoit à la baisse le haut de sa prévision de bénéfice annuel ajusté

*

Ajoute 1 milliard de dollars à l'investissement dans la rénovation des magasins, les ventes numériques

Actions en baisse de près de 3 % avant la mise sur le marché

(Ajoute les détails du communiqué au paragraphe 2, met à jour les actions, ajoute un graphique)

Target TGT.N a fait état d'une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles comparables mercredi, les consommateurs américains à court d'argent ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires dans l'habillement et la décoration d'intérieur.

Le distributeur, qui a enregistré cinq trimestres consécutifs de baisse des ventes comparables, a également dévoilé des plans d'investissement d'environ 1 milliard de dollars supplémentaires en 2026, alors qu'il accélère ses efforts pour renouer avec la croissance des ventes grâce à de nouveaux magasins, à des rénovations et à une amélioration de ses activités numériques.

Dans le cadre de son redressement, Target a nommé Michael Fiddelke, cadre de longue date, au poste de directeur général en août.

Le mois dernier, Fiddelke a supprimé 1 800 postes au sein de l'entreprise dans le but de réduire les coûts et de rationaliser les opérations après des années de retard sur les rivaux Walmart WMT.N et Amazon AMZN.O .

La fermeture prolongée du gouvernement américain, qui a retardé le versement des salaires fédéraux et des allocations alimentaires, ainsi que l'inflation toujours élevée et les inquiétudes concernant les droits de douane ont incité les consommateurs à rechercher des produits d'épicerie moins chers et à réduire les dépenses non essentielles.

Le total des ventes comparables - provenant des canaux en ligne et des magasins ouverts depuis au moins 13 mois - a chuté de 2,7 % au troisième trimestre, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,08 %, selon les données compilées par LSEG. Les actions de la société ont baissé d'environ 3 % dans les échanges volatils avant la mise sur le marché.

Les ventes dans la catégorie des articles ménagers essentiels ont chuté de 3,7 %, tandis que les ventes numériques comparables ont augmenté de 2,4 %. Les ventes numériques, un point positif pour Target au cours des deux derniers trimestres, n'ont pas répondu aux attentes d'une croissance de 3,18 %, selon Visible Alpha.

MISER SUR DES PRIX PLUS BAS

Autrefois chouchou des détaillants, Target a souffert d'erreurs d'inventaire et d'un manque de personnel dans les magasins, ce qui a nui à la demande.

Malgré la baisse des ventes, la société a réaffirmé mercredi ses prévisions de baisse des ventes à un chiffre pour le quatrième trimestre.

Le distributeur basé à Minneapolis a également réduit les prix de 3 000 articles de tous les jours , y compris les produits alimentaires et les articles ménagers de base, et a introduit un kit de repas de Thanksgiving moins cher pour attirer les acheteurs soucieux de leur budget.

Target a réduit d'un dollar la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices annuels, qui devraient se situer entre 7 et 8 dollars par action, à l'exclusion des indemnités de licenciement et d'autres éléments non récurrents.

Les pressions économiques croissantes ont alimenté de nombreuses prévisions , signalant une saison des achats de Noël en demi-teinte cette année. La fermeture record du gouvernement américain a également déstabilisé les consommateurs à quelques jours du début de la période cruciale des achats.

La chaîne de magasins de bricolage Home Depot HD.N a abaissé ses prévisions annuelles mardi, citant la faiblesse de la demande pour les projets de rénovation coûteux dans un marché de l'immobilier encore morose.

Les actions de Target ont perdu plus d'un tiers de leur valeur cette année, pénalisées par une croissance négative des ventes comparables et des pertes de parts de marché au profit de son grand rival Walmart, qui a canalisé ses investissements dans la technologie pour accélérer les livraisons de produits alimentaires et ménagers.

Walmart doit publier ses résultats trimestriels jeudi.

Target a gagné 1,78 $ par action au cours du troisième trimestre clos le 1er novembre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,72 $. Les bénéfices ont été dopés par une croissance à deux chiffres des ventes de son activité publicitaire Roundel, qui génère des marges plus élevées.

Le chiffre d'affaires total a baissé de 1,6 % pour atteindre 25,27 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations.