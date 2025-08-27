Les ventes sous-jacentes de JD Sports chutent au deuxième trimestre en raison de la faiblesse du Royaume-Uni

(Ajout de détails aux paragraphes 3 à 7)

JD Sports Fashion JD.L a annoncé une baisse plus importante des ventes sous-jacentes pour son deuxième trimestre, reflétant la faiblesse du Royaume-Uni, bien qu'il y ait eu des signes de stabilisation sur son marché clé des États-Unis après une forte baisse au cours du trimestre précédent.

Le distributeur de vêtements de sport, qui réalise près de 40 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis par le biais de ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a déclaré que les ventes à périmètre constant pour son deuxième trimestre au 2 août ont chuté de 3,0 %, après avoir baissé de 2,0 % au premier trimestre .

Les actions de JD, cotées au FTSE 100, ont perdu 37 % de leur valeur au cours des 12 derniers mois, reflétant un marché volatile et promotionnel, une baisse de la demande pour les produits Nike NKE.N , qui représentent environ 45 % de ses ventes, et l'incertitude quant à l'impact des tarifs douaniers du président Donald Trump sur les coûts et la demande des consommateurs.

Le groupe a déclaré qu'une baisse de 6,1 % des ventes à périmètre constant au Royaume-Uni reflétait une comparaison difficile avec l'année précédente, alors que le commerce avait été stimulé par le tournoi de football masculin Euro 2024.

Mais il a constaté une amélioration de la tendance en Amérique du Nord, où les ventes à périmètre constant ont diminué de 2,3 %, après avoir baissé de 5,5 % au trimestre précédent, reflétant le report de plusieurs lancements de produits du premier trimestre, ainsi que des tendances de ventes plus fortes dans l'habillement et en ligne.

JD prévoit pour l'année 2025/26 un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement conforme aux attentes actuelles du marché de 852 millions de livres à 915 millions de livres (1,15 à 1,24 milliard de dollars), en baisse par rapport aux 923 millions de livres annoncés en 2024/25.

"Dans l'ensemble de nos régions et de nos zones, nous constatons que les consommateurs résistent, même s'ils sont très sélectifs dans leurs achats. Nous restons donc prudents quant à l'environnement commercial à l'approche du second semestre", a déclaré Regis Schultz, directeur général de la société.

(1 $ = 0,7402 livre)