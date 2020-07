Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes mondiales de PSA ont chuté de 47,5% au S1, amélioration en juin Reuters • 16/07/2020 à 09:32









16 juillet (Reuters) - * PSA ANNONCE AVOIR VENDU UN MILLION DE VÉHICULES AU PREMIER SEMESTRE, EN BAISSE DE 47,5% SUR UN AN * PSA - LES VENTES MONDIALES ONT PRESQUE DOUBLÉ EN JUIN PAR RAPPORT À MAI DANS LE CONTEXTE DE CRISE CORONAVIRUS (Bureau de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.75%