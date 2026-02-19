Les ventes et les bénéfices de Pernod Ricard chutent en raison de la baisse de la demande sur les principaux marchés

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une baisse de ses ventes sur ses cinq marchés prioritaires au cours du premier semestre de son exercice fiscal. Les bénéfices du groupe ont chuté en raison des fluctuations des taux directeur et de l'inflation des coûts, qui ont aggravé les difficultés deses activités aux Etats-Unis et en Chine. Les résultats du premier semestre de l'entreprise française de spiritueux ont toutefois été largement conformes aux attentes et ont montré une amélioration au deuxième trimestre grâce à l'amélioration d'autres marchés prioritaires comme l'Inde et le secteur mondial de la vente hors taxes. Pernod a promis d 'améliorer ses résultats au second semestre. Il a également réaffirmé ses prévisions de croissance des ventes entre 3 % et 6 % entre 2027 et 2029, malgré un effondrement de la demande dans l'ensemble du secteur.

Le directeur général Alexandre Ricard a déclaré que Pernod pouvait atteindre cette fourchette même si les États-Unis et la Chine, où les ventes ont chuté en raison de la pression sur les portefeuilles des consommateurs américains, du déstockage et de la morosité de l'économie chinoise, enregistraient une croissance inférieure à 3 %.

"Au-delà des Etats-Unis et de la Chine, il y a le reste du monde", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone. L'entreprise s'est engagée à défendre sa marge bénéficiaire via un plan de restructuration visant 1 milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, qui comprend des suppressions d'emplois au premier semestre. Toutes les entreprises de spiritueux ont souffert de la fin du boom des ventes lié à la pandémie. La demande a également souffert des droits de douane imposés sur les importations de cognac en Chine et sur les produits de l'UE entrant aux États-Unis. Pernod - qui possède le cognac Martell, le champagne Mumm et la vodka Absolut - a annoncé un chiffre d'affaires de 5,25 milliards d'euros (6,19 milliards de dollars) au cours des six mois se terminant le 31 décembre, soit une baisse de 5,9 % à périmètre constant, contre 5,7 % attendus par les analystes selon un consensus établi par la société.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 7,5 % au premier semestre, à périmètre constant. Les analystes s'attendaient à une baisse de 7,7 %.

(1 $ = 0,8579 euro)