Les ventes en ligne du « Black Friday » aux États-Unis devraient dépasser les 13 milliards de dollars, selon Adobe

Les consommateurs américains devraient dépenser plus de 13 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday , selon les données d’Adobe Analytics, alors que les chasseurs de bonnes affaires ne se laissent pas décourager par l’inflation et la hausse des prix de l’essence.

Les dépenses en ligne lors du Black Friday ont atteint 9,7 milliards de dollars à 18 h 30 (heure de l'Est) (23 h 30 GMT), soit une hausse de 12,8% par rapport à l'année dernière, selon Adobe. Le total définitif devrait se situer entre 13 et 13,4 milliards de dollars.