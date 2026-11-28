Les consommateurs américains devraient dépenser plus de 13 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday , selon les données d’Adobe Analytics, alors que les chasseurs de bonnes affaires ne se laissent pas décourager par l’inflation et la hausse des prix de l’essence.
Les dépenses en ligne lors du Black Friday ont atteint 9,7 milliards de dollars à 18 h 30 (heure de l'Est) (23 h 30 GMT), soit une hausse de 12,8% par rapport à l'année dernière, selon Adobe. Le total définitif devrait se situer entre 13 et 13,4 milliards de dollars.
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Les dépenses devraient rester soutenues tout au long du week-end. Les dépenses de samedi devraient s’élever à 6,1 milliards de dollars, soit une hausse de 6% par rapport à l’année dernière, et celles de dimanche à 6,4 milliards de dollars, soit une hausse de 7,5%
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Le Cyber Monday devrait rester la journée la plus importante de la saison en matière d’achats en ligne, générant 15,1 milliards de dollars de dépenses, soit une hausse de 6,2% par rapport à l’année dernière
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Sur les cinq jours allant de Thanksgiving au Cyber Monday, les dépenses en ligne devraient augmenter de 7,4% pour atteindre 47,5 milliards de dollars
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Des données distinctes de Salesforce ont montré que les ventes en ligne du Black Friday ont généré 5 ,9 milliards de dollars aux États-Unis et 30,7 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours de la première moitié de la journée, ce qui les maintient en bonne voie pour atteindre les dépenses prévues de 18,7 milliards de dollars aux États-Unis, soit une croissance de 4% en glissement annuel, et une hausse de 5,2% pour atteindre 83 milliards de dollars dans le monde
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Adobe, qui avait prévu en septembre que les ventes en ligne du Black Friday augmenteraient de 9,2% pour atteindre 12,9 milliards de dollars, s'attend à ce que les dépenses en ligne liées aux fêtes de fin d'année aux États-Unis progressent cette année à un rythme similaire à celui de l'année dernière
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