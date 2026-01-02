Les ventes de voitures neuves en Norvège étaient à 96 % électriques en 2025

Les VE occupent une part record de 95,9 % du marché automobile norvégien en 2025

En décembre, 97,6 % des nouvelles voitures étaient entièrement électriques

Tesla est la marque la plus vendue pour la cinquième année consécutive

Les constructeurs automobiles et les acheteurs se sont empressés de devancer l'augmentation de la taxe sur les VE en janvier

Presque toutes les nouvelles voitures immatriculées en Norvège l'année dernière étaient entièrement électriques, selon les données officielles publiées vendredi, avec en tête les ventes en plein essor de Tesla

Grâce aux incitations fiscales, 95,9 % de toutes les nouvelles voitures immatriculées en 2025 étaient des VE, ce chiffre atteignant presque 98 % en décembre. Le chiffre annuel est en hausse par rapport aux 88,9 % de 2024, selon les données de la Fédération routière norvégienne (OFV).

Un nombre record de 179 549 nouvelles voitures ont été immatriculées en Norvège au cours de l'année, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2024, a déclaré l'OFV.

Le passage rapide de la Norvège, pays producteur de pétrole, aux véhicules à batterie contraste fortement avec le reste de l'Europe, où la faible demande pour les VE a incité l'UE, le mois dernier, à revenir sur son interdiction prévue pour 2035 des voitures à moteur à combustion interne.

LES TAXES SUR LES VE VONT AUGMENTER

Tesla a été la marque automobile la plus vendue en Norvège pour la cinquième année consécutive, avec une part de marché de 19,1 %, suivie par Volkswagen VOWG_p.DE avec 13,3 % des immatriculations et Volvo Cars VOLCARb.ST avec 7,8 %.

Mené par le crossover grand public Model Y, Tesla a vendu 27 621 voitures en Norvège en 2025, plus qu'aucun autre constructeur automobile n'a vendu dans le pays en une seule année , surmontant une réaction négative des consommateurs qui pèse sur la marque dans une grande partie de l'Europe en raison du soutien du directeur général Elon Musk pour les partis d'extrême droite et de son soutien au président américain Donald Trump.

La Norvège, qui a commencé à taxer les VE en 2023, a annoncé en octobre qu'elle ajouterait jusqu'à 5 000 dollars de taxe sur la valeur ajoutée par véhicule à partir du 1er janvier, ce qui a déclenché une ruée parmi les acheteurs et les constructeurs automobiles pour devancer la date limite de 2025.

"Ce que nous avons fait très rapidement, c'est réorienter un certain nombre de voitures qui n'étaient pas initialement destinées à la Norvège, afin de les faire venir plus rapidement", a déclaré à Reuters Per Gunnar Berg, directeur général de Ford Norvège.

LA CAROTTE ET LE BÂTON PROPULSENT LE VIRAGE EV DE LA NORVEGE

Alors que certaines mesures incitatives en faveur des VE ont été réduites, le gouvernement a également ajouté des frais aux voitures à essence et diesel pour les rendre plus chères, a noté Christina Bu, directrice de l'association norvégienne des VE.

"C'est souvent mal compris en dehors de la Norvège - ils pensent tous qu'il s'agit d'exonérations fiscales et d'incitations, mais il s'agit aussi d'un coup de fouet", a déclaré Mme Bu. "D'une certaine manière, les voitures à moteur à combustion interne sont taxées pour ne plus être commercialisées."

Les quelques voitures à carburant fossile immatriculées en 2025 étaient pour la plupart des véhicules spécialisés tels que les voitures accessibles en fauteuil roulant ou celles utilisées par la police et d'autres premiers intervenants, ainsi que quelques modèles hybrides et voitures de sport.

Les VE coûtant moins de 300 000 couronnes norvégiennes, soit l'équivalent d'environ 30 000 dollars, resteront exonérés de TVA en 2026, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux petites voitures, selon les dirigeants.

"Je pense que les changements fiscaux accéléreront le retour des voitures compactes, qui dominaient la Norvège et l'Europe", a déclaré M. Berg de Ford.

Ulf Tore Hekneby, directeur de Harald A Moller, qui importe des véhicules Volkswagen, Audi, Skoda et CUPRA, a déclaré qu'il s'attendait à ce que davantage de modèles à moteur à combustion soient lancés en version électrique.

"Il y aura un grand nombre de nouveaux lancements de nos marques pour les voitures compactes, nous aurons donc une nouvelle gamme que nous n'avons pas eu depuis de nombreuses années", a déclaré M. Hekneby.

(1 $ = 10,0457 couronnes norvégiennes)