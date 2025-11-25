 Aller au contenu principal
Les ventes de voitures en Europe ont augmenté de 4,9 % en octobre, selon l'ACEA
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marleen Kaesebier

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9 % en octobre , les voitures électriques ayant dépassé les immatriculations d'essence et de diesel, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiées mardi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT L'industrie automobile européenne a subi une série de coups cette année, notamment les droits de douane du président américain Donald Trump , un ralentissement du marché chinois et une transition plus lente que prévu vers les véhicules électriques.

Récemment, les inquiétudes concernant une crise potentielle de la chaîne d'approvisionnement en puces autour du fabricant néerlandais Nexperia ont également jeté de l'huile sur le feu.

Entre-temps, les exportations chinoises de voitures électriques vers l'Europe augmentent.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont atteint 1,092 million de voitures en octobre, ses plus grands marchés, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ayant enregistré plus de nouvelles voitures que l'année dernière, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de Volkswagen VOWG.DE , Stellantis

STLAM.MI et Renault RENA.PA ont augmenté respectivement de 6,5 %, 4,6 % et 10,6 % par rapport à l'année précédente. Malgré une baisse des immatriculations de Stellantis de 4,7% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2024.

Les ventes de Tesla TSLA.O ont quant à elles chuté de 48,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes de BYD

002594.SZ ont bondi de 206,8 %, détenant désormais 1,6 % des parts de marché, contre 0,5 % en octobre 2024. Les immatriculations de la société chinoise SAIC Motor 600104.SS ont également fait un bond de 35,9 % par rapport à l'année dernière.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8 %. Les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté respectivement de 38,6 %, 43,2 % et 9,4 %, pour représenter collectivement environ 63,9 % des immatriculations de l'Union, contre 55,4 % en octobre 2024.

Tous les grands marchés ont enregistré des baisses des ventes de véhicules à essence et diesel

Les ventes globales ont augmenté de 7,8 % en Allemagne, de 0,5 % au Royaume-Uni, de 15,9 % en Espagne, de 2,9 % en France et ont baissé de 0,5 % en Italie.

CITATION

"Malgré ce récent élan positif, les volumes globaux restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie", a déclaré l'ACEA.

"La part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 16,4 % depuis le début de l'année, mais elle reste inférieure au rythme nécessaire à ce stade de la transition", a-t-elle ajouté.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
34,250 EUR Euronext Paris -0,20%
STELLANTIS
8,740 EUR MIL +3,40%
TESLA
417,7800 USD NASDAQ +6,82%
VOLKSWAGEN
97,200 EUR XETRA +1,09%
