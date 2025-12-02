 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,62
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes de VE fabriqués en Chine par Tesla ont augmenté de 9,9 % en novembre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla TSLA.O ont augmenté de 9,9% en novembre par rapport à l'année précédente, alors que le constructeur automobile américain est aux prises avec une concurrence intense en Chine et en Europe.

Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans l'usine Tesla de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont augmenté de 41,0% par rapport à octobre, ont montré mardi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BYD RG-H
11,070 EUR Tradegate +2,74%
GEELY AUTOMOBILE
1,896 EUR Tradegate -1,63%
TESLA
430,1400 USD NASDAQ 0,00%
XIAOMI CORP RG-B
4,528 EUR Tradegate +1,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank