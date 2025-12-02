Les ventes de VE fabriqués en Chine par Tesla ont augmenté de 9,9 % en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla TSLA.O ont augmenté de 9,9% en novembre par rapport à l'année précédente, alors que le constructeur automobile américain est aux prises avec une concurrence intense en Chine et en Europe.

Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans l'usine Tesla de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont augmenté de 41,0% par rapport à octobre, ont montré mardi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.