Les ventes de Taco Bell reculent plus que prévu en raison d'une épidémie de cyclosporose

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* Taco Bell devance ses concurrents du secteur de la restauration rapide depuis fin septembre, selon son directeur général

* Chiffre d'affaires à périmètre constant de Yum au troisième trimestre en stagnation, en deçà des attentes

* Le résultat d'exploitation s'élève à 2,32 milliards de dollars après une plus-value de 1,68 milliard de dollars liée à la cession de Pizza Hut

3 novembre - Yum Brands YUM.N a annoncé une baisse plus importante que prévu du chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant de sa chaîne Taco Bell, après qu'une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États américains au cours du trimestre a rendu les clients réticents à se rendre dans les restaurants de cette chaîne Tex-Mex.

Une baisse de 20 % de la fréquentation hebdomadaire dans les restaurants Taco Bell a été observée au plus fort de l’épidémie, début juillet, selon le cabinet d’analyse Placer.ai.

Le mois dernier, les autorités sanitaires américaines ont déclaré que l'épidémie, qui a entraîné 570 hospitalisations et deux décès, était terminée.

“Depuis fin septembre, Taco Bell États-Unis surpasse le secteur de la restauration rapide en termes de croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant”, a déclaré le directeur général Chris Turner.

Les chaînes de restauration rapide se livrent également une concurrence acharnée pour attirer les clients, alors que la hausse du coût de la vie pousse les consommateurs soucieux de leur budget à se tourner vers des repas faits maison moins onéreux, tandis que les personnes aux revenus plus élevés se détournent également de ces enseignes au profit de la restauration haut de gamme.

Les ventes à périmètre constant de Taco Bell ont reculé de 4% au troisième trimestre, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,9%, selon les données compilées par LSEG.

Dans l'ensemble, les ventes à périmètre constant de Yum Brands sont restées stables par rapport à l'année précédente, et en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,9%. Les ventes à périmètre constant de KFC, la plus grande entité de Yum, ont augmenté de 1%, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 2,1%.

Le résultat d'exploitation de Yum pour le trimestre a atteint 2,32 milliards de dollars, contre 666 millions de dollars un an plus tôt, grâce à une plus-value de 1,68 milliard de dollars résultant de la cession de sa chaîne Pizza Hut dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars , réalisée plus tôt cette année.