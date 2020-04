Les ventes de tabac ont augmenté de 30% depuis le début du confinement

Les Français ne fument pas plus mais ils ne peuvent plus aller acheter de cigarettes à l'étranger, selon la Confédération des buralistes.

Un bureau de tabac à Reims, le 25 mars 2020. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Conséquence des mesures de confinement mises en place pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus : les ventes de tabac ont augmenté d'environ 30% en France, révèle Le Parisien vendredi. Mais cette hausse ne révèlerait pas une augmentation de la consommation à cause de l'épidémie. De fait, elle correspond presque parfaitement à ce que les buralistes appellent le "marché parallèle".

Avec la fermeture des frontières, il n'est plus possible pour les fumeurs français d'aller acheter des cigarettes en Espagne, en Belgique ou encore en Italie , où les prix sont plus bas. Ils sont donc revenus vers les bureaux de tabac français. "Nous avons retrouvé les clients perdus", explique Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes, dans les colonnes du quotidien. "Dans certains départements transfrontaliers, les adhérents de notre réseau font remonter les chiffres de la consommation de tabac multipliés par trois, pour certains par dix !", ajoute-t-il. Certains clients ont d'ailleurs eu des réactions violentes en découvrant qu'ils devaient payer 10 euros pour un paquet qu'ils trouvaient avant à 5 euros, rapporte Le Parisien .

Les buralistes n'ont pas relevé de hausse de la consommation. " Les fumeurs habituels ne fument pas davantage qu'avant ", assure la Confédération des buralistes.

Selon le président de la Confédération des buralistes, "85% du réseau national est resté ouvert, la plupart du temps avec des adaptations d'horaires". La Confédération a remarqué une modification des zones d'achat . Si en Île-de-France, un bureau de tabac sur deux est fermé, les régions "où une partie des Franciliens ont trouvé refuge pendant la durée du confinement" ont un regain de dynamisme, observe la profession. C'est notamment le cas du département de l'Yonne et tout le long de l'arc atlantique.

La Confédération rassure enfin sur un éventuel risque de pénurie . "Pas d'inquiétude à ce stade ", indiquent les buralistes qui expliquent "avoir des stocks".