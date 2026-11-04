Les ventes de puces pour smartphones de Qualcomm sont inférieures aux prévisions, et le cours de l'action recule

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* Le chiffre d'affaires des téléphones mobiles recule de 26 % à 5,14 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 5,25 milliards de dollars

* Le cours de l'action recule de plus de 6 % en séance prolongée après la publication des résultats

* Qualcomm prévoit pour le premier trimestre un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,6 milliards de dollars dans le segment des puces

(Ajout des prévisions concernant les centres de données, des commentaires d'analystes et des mises à jour sur le cours de l'action)

par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Les résultats de Qualcomm ( QCOM.O ) publiés mercredi n’ont pas répondu aux estimations de Wall Street concernant le chiffre d’affaires du quatrième trimestre lié à ses puces pour smartphones, en raison d’une demande atone et d’une baisse des revenus liés à l’ AAPL.O , ce qui a entraîné une chute de plus de 4,5 % de son cours en bourse lors des négociations après clôture.

La demande en solutions de stockage à haut débit, très lucratives, destinées aux serveurs d’IA a fait grimper les prix des puces mémoire, augmentant ainsi le coût des produits électroniques grand public et mettant sous pression les concepteurs de processeurs pour smartphones tels que Qualcomm. Selon Counterpoint Research, les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 20 % au cours du trimestre clos en septembre, atteignant leur plus bas niveau depuis 14 ans.

La société a prévu un chiffre d’affaires supérieur aux attentes dans son segment naissant des centres de données, mais ces perspectives n’ont pas suffi à compenser les résultats décevants de son activité principale.

Le chiffre d’affaires de la division « téléphonie mobile » de Qualcomm, qui fabrique des puces pour smartphones, a chuté de 26 % pour s’établir à 5,14 milliards de dollars au quatrième trimestre, entraînant une baisse de 8 % du chiffre d’affaires du segment des puces, à 9,02 milliards de dollars.

Les analystes interrogés par Visible Alpha tablaient sur un chiffre d’affaires de 5,25 milliards de dollars pour cette division.

Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que les ventes de téléphones Android avaient atteint leur niveau le plus bas et recommençaient à remonter.

« Contrairement à d’autres entreprises, nous avions anticipé très tôt ce problème de mémoire et nous avions déclaré nous y être préparés », a déclaré Amon. « Nous commençons désormais à observer une croissance séquentielle sur Android. Nous avons vraiment su tirer notre épingle du jeu dans les activités hors téléphonie mobile. »

Les investisseurs s’inquiétaient également de la décision d'Apple AAPL.O de passer à l’utilisation de ses propres puces modem, ainsi que de l’avertissement de Qualcomm concernant un recul plus rapide que prévu des ventes destinées au fabricant de l’iPhone.

Amon a précisé que les prévisions pour le premier trimestre de l’exercice 2027, communiquées mercredi, ne tiennent pas compte de ventes supplémentaires provenant d’Apple, tandis que Qualcomm a remporté des contrats auprès d’autres clients en dehors du secteur des smartphones.

« Nous prévoyons, d’ici la fin de l’année, une augmentation de 70 % en glissement annuel du nombre de contrats remportés pour l’exercice 2027, sans compter Apple », a déclaré Amon. « Nous nous attendons à ce que les revenus provenant des activités hors téléphones portables remplacent entièrement la part d’Apple, et vous constaterez une croissance de 60 % en glissement annuel dans le secteur hors téléphones portables à l’approche de l’exercice 2027. »

Le fabricant de puces pour smartphones prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10,4 et 11,2 milliards (XX,XX et XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le premier trimestre, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 10,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit que les ventes de son segment des puces se situeront entre 9 et 9,6 milliards (XX,XX et XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant ainsi les estimations de 8,88 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,15 et 2,35 (XX,XX et XX,XX euros) dollars par action, contre des estimations de 2,27 dollars.

Un accord conclu en septembre, autorisant Amazon AMZN.O à acheter jusqu’à 60 milliards de dollars de puces d’IA et de produits associés pour centres de données de Qualcomm, a permis au géant du commerce en ligne de rejoindre une liste de clients comprenant notamment Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O .

Qualcomm a évalué les bons de souscription accordés à Amazon, qui sont similaires à ceux émis par des concurrents tels qu’AMD à leurs clients, à environ 1,8 milliard de dollars lors de la signature de l’accord. Le géant du commerce en ligne pourra ainsi acquérir jusqu’à 25 millions d’actions à mesure que les engagements d’achat et les étapes de dépenses seront atteints.

Qualcomm a indiqué que les revenus issus de deux programmes de puces sur mesure avec des hyperscalers commenceraient dès le trimestre en cours, avant une montée en puissance de ses produits d’accélérateurs d’IA l’année prochaine, alors que la société vise 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans le secteur des centres de données d’ici l’exercice 2029.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la société a signé un accord pluriannuel 5G portant sur la fourniture d’équipements radio, d’unités de bande de base et de logiciels pour le réseau national Starlink Mobile prévu par SpaceX SPCX.O , qui doit être mis en service à partir de 2027.

Qualcomm a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires de 650 millions de dollars dans le secteur des centres de données pour le premier trimestre fiscal, un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 539,1 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha.

« Le nouvel accord avec SpaceX portera ses fruits sur plusieurs années et donnera lieu à la livraison de dizaines de milliers d’unités. Cependant, la baisse de 26 % des ventes de téléphones portables pèse vraiment beaucoup, compte tenu de l’importance de cette activité, et je pense que c’est la principale raison de la baisse du cours de l’action », a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy.

Le chiffre d'affaires ajusté du quatrième trimestre a reculé de 7 % pour s'établir à 10,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,11 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 2,17 dollars par action, contre des estimations de 2,16 dollars.