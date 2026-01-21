Les ventes de JD Sports chutent au cours du trimestre de Noël en raison de la faiblesse des activités au Royaume-Uni et en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 à 5)

Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion JD.L a annoncé mercredi une nouvelle baisse de ses ventes sous-jacentes au cours de la période clé de Noël, l'amélioration des tendances aux Etats-Unis étant compensée par une baisse des ventes au Royaume-Uni et en Europe.

Le groupe coté au FTSE 100, qui réalise environ 40 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord grâce à ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a déclaré que les ventes à périmètre constant avaient baissé de 1,8 % au cours des neuf semaines précédant le 3 janvier, contre une baisse de 1,7 % au cours du troisième trimestre .

Il s'attend à ce que le bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement de l'année 2026 soit conforme aux attentes actuelles du marché, à savoir 849 millions de livres (1,14 milliard de dollars), en baisse par rapport aux 923 millions de livres réalisés en 2024/25.

Le groupe a également déclaré qu'il prévoyait actuellement une période de "croissance modérée du marché" au cours de l'exercice 2026/27.

Les actions de JD ont chuté de 7 % au cours de l'année dernière, reflétant une toile de fond économique faible avec la base de clientèle principale du groupe, plus jeune et moins aisée, sous pression, un marché axé sur les rabais et une baisse de la demande pour les produits Nike NKE.N , qui représentent environ 45 % de ses ventes. (1 $ = 0,7444 livre)