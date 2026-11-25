Les ventes de devises de la banque centrale turque devraient dépasser les 10 milliards de dollars cette semaine, selon les opérateurs

Les ventes de devises de la Banque centrale turque ont dépassé les 10 milliards de dollars cette semaine, marquant ainsi une deuxième semaine de ventes massives, selon trois traders, qui ont indiqué que la banque pourrait prendre de nouvelles mesures concernant l'or et les swaps en réponse à cette situation.

Ces opérateurs ont indiqué que les réserves internationales nettes de la banque centrale, hors swaps, étaient devenues négatives. La banque centrale n’a pas commenté l’analyse des opérateurs.

La banque centrale, qui organise depuis longtemps des adjudications quotidiennes de swaps pour acheter 500 millions de dollars, a augmenté les volumes de ces adjudications cette semaine: 2 milliards de dollars lundi, 3 milliards mardi et 4 milliards mercredi.

Dans une note stratégique sur la Turquie, Citi avait estimé que les actifs étrangers nets de la banque centrale, hors swaps, étaient tombés à un niveau proche de zéro, contre 23 milliards de dollars il y a une dizaine de jours et un pic de 54 milliards de dollars cet été, reflétant de fortes sorties de capitaux et une dépréciation due à la chute des cours de l’or.

Les calculs des banquiers publiés lundi avaient montré que les réserves nettes de la banque centrale avaient enregistré la semaine dernière l’une de leurs plus fortes baisses hebdomadaires jamais observées, après avoir vendu quelque 12 milliards de dollars de devises.

Le gouverneur de la Banque centrale turque, Fatih Karahan, a déclaré cette semaine dans une interview que la banque pourrait recourir à des instruments liés à l’or pour renforcer sa position en devises si nécessaire.