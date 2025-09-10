Inditex, propriétaire de Zara, annonce un meilleur démarrage des ventes d'automne, ce qui stimule les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Inditex bondissent après l'annonce d'une hausse des ventes à l'automne

La chaîne d'approvisionnement flexible d'Inditex permet de s'adapter aux droits de douane américains

La directrice générale évoque un "marché complexe" et qualifie le premier semestre de satisfaisant

Inditex s'attend désormais à ce que la faiblesse du dollar ait un impact de 4 % sur les ventes, contre 3 % auparavant

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a fait état d'un meilleur démarrage de ses ventes d'automne mercredi, un signe encourageant alors que le plus grand distributeur de mode rapide coté au monde est aux prises avec ce que sa directrice générale a qualifié d'"environnement de marché complexe"

Les ventes réalisées entre le 1er août et le 8 septembre ont augmenté de 9 % en termes corrigés des effets de change par rapport à l'année précédente, passant d'une croissance de 5,1 % au premier semestre à une croissance plus rapide. Les actions d'Inditex, qui ont chuté cette année, ont gagné 6 % dans les premiers échanges.

Le début du troisième trimestre a été une amélioration après que les ventes pour le deuxième trimestre terminé le 31 juillet se soient élevées à 10,08 milliards d'euros (11,81 milliards de dollars), en dessous des 10,26 milliards d'euros attendus par les analystes, selon une estimation de LSEG.

L'affaiblissement du dollar américain est en partie responsable de cette situation et Inditex a déclaré que les variations de change réduiraient ses ventes de 4 % en 2025, ce qui est supérieur à l'impact de 3 % qu'elle prévoyait précédemment. Un dollar plus faible signifie que les ventes aux États-Unis - le deuxième marché d'Inditex en termes de chiffre d'affaires après l'Espagne - valent moins en euros.

"Même sans l'impact des devises, la croissance des ventes a été légèrement inférieure à ce que nous attendions", a déclaré Sara Herrando Deprit, analyste chez Kutxabank Investment.

Toutefois, a-t-elle ajouté, "le second semestre est le plus important pour Inditex, c'est donc un bon signe que la croissance des ventes commence à être un peu plus forte"

Dans un communiqué, la directrice générale Oscar Garcia Maceiras a déclaré que la performance du premier semestreétait solide "dans un environnement de marché complexe"

Le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations en provenance d'un grand nombre de partenaires commerciaux, ce qui a poussé de nombreux détaillants de vêtements et de chaussures de sport qui s'approvisionnent auprès d'usines en Asie à augmenter leurs prix aux États-Unis pour tenter de compenser la hausse des coûts.

Les actions d'Inditex ont baissé depuis le début de l'année, les investisseurs s'adaptant à une décélération après quatre années de croissance annuelle à deux chiffres des ventes .

Le ralentissement de la croissance des ventes a suscité des interrogations sur la vigueur de la demande devêtements Zara et sur la capacité de l'entreprise à augmenter ses prix aux États-Unis pour protéger ses marges.

Le bénéfice net du premier semestre n'a augmenté que de 0,8 % pour atteindre 2,79 milliards d'euros.

La société espagnole, qui possède également les marques de détail Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a régulièrement gagné des parts sur le marché mondial de l'habillement depuis la pandémie de COVID, selon les estimations d'Euromonitor, tandis que son rival suédois H&M

HMb.ST a eu du mal à croître.

Inditex a déclaré que sa chaîne d'approvisionnement flexible et son approvisionnement auprès d'usines plus proches de ses principaux marchés l'aideront à s'adapter aux droits de douane américains.

(1 dollar = 0,8536 euro)