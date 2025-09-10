 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 800,57
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inditex, propriétaire de Zara, annonce un meilleur démarrage des ventes d'automne, ce qui stimule les actions
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 09:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions d'Inditex bondissent après l'annonce d'une hausse des ventes à l'automne

*

La chaîne d'approvisionnement flexible d'Inditex permet de s'adapter aux droits de douane américains

*

La directrice générale évoque un "marché complexe" et qualifie le premier semestre de satisfaisant

*

Inditex s'attend désormais à ce que la faiblesse du dollar ait un impact de 4 % sur les ventes, contre 3 % auparavant

(Les mises à jour font la une et conduisent à se concentrer sur les ventes du mois d'août et sur l'évolution du cours de l'action) par Helen Reid

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a fait état d'un meilleur démarrage de ses ventes d'automne mercredi, un signe encourageant alors que le plus grand distributeur de mode rapide coté au monde est aux prises avec ce que sa directrice générale a qualifié d'"environnement de marché complexe"

Les ventes réalisées entre le 1er août et le 8 septembre ont augmenté de 9 % en termes corrigés des effets de change par rapport à l'année précédente, passant d'une croissance de 5,1 % au premier semestre à une croissance plus rapide. Les actions d'Inditex, qui ont chuté cette année, ont gagné 6 % dans les premiers échanges.

Le début du troisième trimestre a été une amélioration après que les ventes pour le deuxième trimestre terminé le 31 juillet se soient élevées à 10,08 milliards d'euros (11,81 milliards de dollars), en dessous des 10,26 milliards d'euros attendus par les analystes, selon une estimation de LSEG.

L'affaiblissement du dollar américain est en partie responsable de cette situation et Inditex a déclaré que les variations de change réduiraient ses ventes de 4 % en 2025, ce qui est supérieur à l'impact de 3 % qu'elle prévoyait précédemment. Un dollar plus faible signifie que les ventes aux États-Unis - le deuxième marché d'Inditex en termes de chiffre d'affaires après l'Espagne - valent moins en euros.

"Même sans l'impact des devises, la croissance des ventes a été légèrement inférieure à ce que nous attendions", a déclaré Sara Herrando Deprit, analyste chez Kutxabank Investment.

Toutefois, a-t-elle ajouté, "le second semestre est le plus important pour Inditex, c'est donc un bon signe que la croissance des ventes commence à être un peu plus forte"

Dans un communiqué, la directrice générale Oscar Garcia Maceiras a déclaré que la performance du premier semestreétait solide "dans un environnement de marché complexe"

Le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations en provenance d'un grand nombre de partenaires commerciaux, ce qui a poussé de nombreux détaillants de vêtements et de chaussures de sport qui s'approvisionnent auprès d'usines en Asie à augmenter leurs prix aux États-Unis pour tenter de compenser la hausse des coûts.

Les actions d'Inditex ont baissé depuis le début de l'année, les investisseurs s'adaptant à une décélération après quatre années de croissance annuelle à deux chiffres des ventes .

Le ralentissement de la croissance des ventes a suscité des interrogations sur la vigueur de la demande devêtements Zara et sur la capacité de l'entreprise à augmenter ses prix aux États-Unis pour protéger ses marges.

Le bénéfice net du premier semestre n'a augmenté que de 0,8 % pour atteindre 2,79 milliards d'euros.

La société espagnole, qui possède également les marques de détail Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a régulièrement gagné des parts sur le marché mondial de l'habillement depuis la pandémie de COVID, selon les estimations d'Euromonitor, tandis que son rival suédois H&M

HMb.ST a eu du mal à croître.

Inditex a déclaré que sa chaîne d'approvisionnement flexible et son approvisionnement auprès d'usines plus proches de ses principaux marchés l'aideront à s'adapter aux droits de douane américains.

(1 dollar = 0,8536 euro)

Valeurs associées

INDITEX
45,4700 EUR Sibe +6,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège du groupe pharmaceutique Novo Nordisk à Bagsvaerd, près de Copenhague, au Danemark, le 5 février 2025 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )
    Novo Nordisk supprime 9.000 postes à travers le monde
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:32 

    Après des années fastes liées à la popularité de son traitement antidiabétique Ozempic, plébiscité sur les réseaux sociaux pour perdre du poids, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi supprimer 9.000 postes à travers le monde soit ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, à la Haye, le 25 juin 2025 ( ANP / SEM VAN DER WAL )
    Drones abattus en Pologne : Varsovie dénonce un "acte d'agression" de la Russie, Kiev juge que Poutine veut "tester l'Occident"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.09.2025 09:18 

    Les forces armées polonaises ont indiqué avoir mené des interceptions de drones "hostiles" entrés dans son espace aérien dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le Premier ministre Donald Tusk dénonce "une provocation à grande échelle". Au cours d'une nouvelle nuit ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank