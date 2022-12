Les ventes d'Exel Industries en baisse sur l'exercice 2021-2022

(AOF) - Exel Industries publie un résultat net en recul à 28,6 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé 2021-2022, contre 43,5 millions en 2020-2021. Cette baisse est principalement due à la diminution de l'EBITDA et du résultat exceptionnel, très favorable lors de l'exercice précédent (gain de 5,3 millions d’euros issue de la réévaluation d’engagements de retraite en Angleterre). Sur cette période, sa marge d'EBITDA récurrent est en baisse de 6,1% du chiffre d'affaires à 60 millions d'euros, contre 8,9% des ventes à 78 millions d'euros sur l'exercice précédent.

Selon le groupe d'équipement de pulvérisation, d'arrosage et d'arrachage de betteraves, plusieurs facteurs expliquent cette baisse. D'une part, dans les agroéquipements, les pénuries, l'inflation ainsi que les désorganisations des chaînes d'approvisionnement ont allongé les temps de production et réduit les marges, même si les principales marques du groupe ont ajusté leurs politiques tarifaires tout au long de l'exercice avec de meilleurs résultats au second semestre.

Après deux exercices exceptionnels en lien avec la crise sanitaire, le marché des équipements de jardin revient à son niveau antérieur. D'autre part, la migration informatique difficile réalisée au deuxième trimestre, a contraint les volumes vendus de la marque Hozelock.

Enfin, après quatre années relativement stables, les frais généraux ont progressé sur l'exercice sous l'effet des acquisitions, de la montée en puissance d'Exxact Robotics, ou encore de la distribution d'une prime de pouvoir d'achat pour tous les salariés du groupe pour un total de 3 millions d'euros.

En revanche, son chiffre d'affaires annuel 2021–2022 de 977 millions d'euros est en hausse de 11,4 %. À périmètre et taux de change constants, sa croissance ressort à 4,4 %. En réponse à l'augmentation des coûts des matières premières et composants, Exel Industries s'est efforcé d'ajuster au mieux ses prix dans toutes ses activités.

Mise en place tout au long de l'année, cette politique a permis de compenser certaines baisses de volumes liées aux pénuries (principalement dans les agroéquipements) ou au marché (Jardin). L'effet de change a été particulièrement favorable aux activités de pulvérisation agricole et d'industrie.

L'endettement financier net (EFN) ressort à 160,5 millions d'euros au 30 septembre 2022, comparé à 42,4 millions d'euros en 2021.

Sur le front des perspectives, le groupe annonce notamment que ses carnets de commandes restent très fournis pour les prochains trimestres pour son activité "pulverisation agricole" malgré l'incertitude liée au conflit russo-ukrainien. " L'Asie et l'Amérique du nord devraient rester les catalyseurs de la croissance de ses volumes. Ses produits, dont la majorité des gammes ont été renouvelées récemment, se positionnent comme des produits premium pour ses clients, confirme le groupe.

En outre, Exel Industries proposera à l'assemblée générale du 7 février 2023 la distribution d'un dividende de 1,05 euros par action, correspondant à 25% du résultat net consolidé.

