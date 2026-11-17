Les ventes au détail aux États-Unis témoignent d'une solidité sous-jacente malgré la crise du coût de la vie

Les ventes au détail américaines ont connu une hausse modérée en octobre, les ménages ayant réduit leurs achats de véhicules automobiles et de mobilier, mais maintenu leurs dépenses dans d'autres domaines, ce qui a permis à l'économie de rester sur des bases solides en ce début de quatrième trimestre.

Le rapport publié mardi par le ministère du Commerce a également fait état de révisions à la hausse des ventes au détail dites “de base”, qui excluent notamment les véhicules automobiles, pour le mois de septembre.

Les dépenses sont restées résilientes malgré une inflation croissante qui érode le pouvoir d’achat, notamment celui des ménages à faibles et moyens revenus.

La vigueur sous-jacente des ventes au détail, conjuguée à d’autres données publiées mardi indiquant une hausse plus forte que prévu des prix à l’importation le mois dernier, a renforcé l’opinion des économistes selon laquelle la Réserve fédérale continuerait à relever ses taux d’intérêt après la hausse largement attendue du mois prochain.

“De plus en plus de consommateurs sont clairement confrontés à une hausse rapide des prix, mais ne sont pas encore prêts à jeter l’éponge”, a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

“Au contraire, les consommateurs semblent répartir stratégiquement leur budget mensuel afin de faire durer leur argent dans différentes catégories chaque mois. Bien que soumises à une certaine pression, les dépenses de consommation réelles devraient afficher des résultats suffisamment bons au quatrième trimestre pour que la Fed reste concentrée sur son mandat de lutte contre l’inflation.”

Les ventes au détail ont progressé de 0,2 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,8 % en septembre, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Cette augmentation était conforme aux prévisions des économistes. Les ventes au détail concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation. Elles ont progressé de 6,8 % en glissement annuel en octobre.

La guerre en cours opposant les États-Unis et Israël à l’Iran fait grimper l’inflation , dépassant la croissance des salaires. Le gouvernement a indiqué le mois dernier que le revenu disponible des ménages , après ajustement pour tenir compte de l’inflation et des impôts, avait baissé de 0,3 % en septembre.

Certains économistes ont indiqué que la part des ventes au détail dans les dépenses de consommation était en recul, ce qu’ils ont attribué à la bifurcation du secteur des ménages, la hausse du coût de la vie pénalisant de manière disproportionnée les ménages à revenus moyens et modestes.

“Ces ménages ont tendance à consacrer une plus grande partie de leurs revenus à des biens matériels, tels que l’alimentation et l’habillement, et la baisse de leur pouvoir d’achat limite le potentiel de croissance”, a déclaré James Knightley, économiste en chef pour les marchés internationaux chez ING.

“Les ménages à revenus élevés ont vu leur patrimoine augmenter considérablement, ce qui a stimulé la consommation, et représentent une part croissante des dépenses de consommation totales. Cependant, ils consacrent une plus grande partie de leurs revenus à des services et à des expériences, tels que les loisirs, l’hôtellerie et les voyages, qui ne sont pas inclus dans les ventes au détail.”

La chute actuelle des cours des valeurs technologiques pourrait freiner les dépenses en incitant les consommateurs à la prudence.

Le mois dernier, les ventes au détail ont été freinées par une baisse de 1,6 % du chiffre d’affaires des concessionnaires automobiles. Les ventes des magasins d’ameublement ont reculé de 2,3 %, tandis que le chiffre d’affaires des magasins d’électronique et d’ électroménager est resté inchangé. Des baisses ont été enregistrées chez les détaillants de vêtements ainsi que dans les magasins d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres.

En revanche, les ventes des magasins de matériaux de construction ont augmenté de 0,5 %, et les recettes des stations-service ainsi que des magasins de produits de santé et de soins personnels ont enregistré de fortes hausses. Les ventes des détaillants hors magasin ont bondi de 1,2 %, reflétant probablement la promotion “Prime Big Deal Days” d’Amazon. Les ventes des détaillants divers, notamment les fleuristes et les animaleries, ont grimpé de 4,7 %.

Le chiffre d’affaires des services de restauration et des débits de boissons, seule composante “services” du rapport, a progressé de 0,2 %.

LES ESTIMATIONS DE CROISSANCE ONT ÉTÉ RÉVISÉES À LA HAUSSE

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, après une hausse de 0,5 % en septembre, révisée à la hausse . Les économistes avaient prévu que ces ventes au détail “de base”, qui correspondent le plus étroitement à la composante “dépenses de consommation” du produit intérieur brut, progresseraient de 0,4 % après une hausse de 0,1 % précédemment annoncée pour septembre.

Cela a conduit les économistes à tempérer leurs prévisions concernant un ralentissement des dépenses de consommation ce trimestre, après une croissance à un taux annualisé de 3,8 % pendant deux trimestres consécutifs. Les économistes de Goldman Sachs ont relevé leur estimation de croissance du PIB pour le quatrième trimestre de 0,6 point de pourcentage, à un taux annualisé de 2,4 %.

L’économie a progressé à un rythme de 3,4 % au cours du trimestre juillet-septembre, portée à la fois par les dépenses de consommation et par les investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle, même si certains signes laissent présager une révision à la hausse lorsque le gouvernement publiera sa deuxième estimation la semaine prochaine.

Les actions à Wall Street ont reculé, l’indice Nasdaq Composite atteignant son plus bas niveau depuis huit mois. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

Un autre rapport du Bureau des statistiques du travail (BLS) du ministère du Travail a montré que les prix à l’importation avaient augmenté de 1,1 % en octobre, après une hausse du même ordre en septembre.

Les économistes tablaient sur une hausse de 0,7 % des prix à l’importation, hors droits de douane. Le BLS n’a pas publié de chiffres comparatifs en glissement annuel, car la fermeture des services fédéraux de l’année dernière avait empêché la collecte de données en octobre 2025, ne laissant ainsi aucune base de comparaison. L’inflation à l’importation s’est accélérée de 8,1 % en septembre, soit la plus forte hausse enregistrée depuis un peu plus de quatre ans.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé des prix à la consommation en octobre supérieurs aux prévisions, ainsi que des chiffres plus élevés concernant l’inflation à la production. Les marchés financiers ont intégré dans leurs cours une hausse de 25 points de base du taux directeur de la Fed en décembre et anticipent une nouvelle augmentation des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME.

La banque centrale américaine a maintenu le mois dernier son taux directeur de référence pour les opérations de au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %. Les prix à l’importation ont été tirés à la hausse le mois dernier par les carburants, les biens d’équipement liés à l’IA, les véhicules à moteur, les moteurs et pièces détachées, ainsi que les biens de consommation.

Les tarifs aériens internationaux ont également augmenté. Cette composante entre dans le calcul de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), hors alimentation et énergie, l’un des indicateurs d’inflation suivis par la Fed pour atteindre son objectif de 2 %.

Les économistes ont continué d'estimer que l’inflation dite “sous-jacente” du PCE avait augmenté de 0,3 % en octobre, pour le troisième mois consécutif. Sur les douze mois clos en octobre, ils prévoient une hausse de l’inflation sous-jacente du PCE de 3,2 %, après une progression de 3,1 % en septembre.

Les investissements liés à l’IA ont soutenu le secteur manufacturier, un troisième rapport de la Fed indiquant que l’ et de la production industrielle avait progressé de 0,3 % pour le deuxième mois consécutif en octobre. Les économistes s’attendaient à ce que cette tendance se poursuive malgré la contestation croissante à l’égard des centres de données et les craintes liées à la réglementation suite à la victoire écrasante du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci.

“Les politiques menées au niveau des États et au niveau local ralentiront et prolongeront le développement, sans pour autant le faire dérailler”, a déclaré Bernard Yaros, économiste en chef adjoint pour les États-Unis chez Oxford Economics.

“Un risque plus important réside toutefois dans le fait qu’avec une inflation obstinément élevée et un marché du travail montrant des signes de réaccélération, la Fed appuie encore plus fort sur les freins, mettant à nu les vulnilités des segments les plus endettés de l’écosystème de l’IA et provoquant un recul plus marqué des dépenses liées à l’IA.”

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