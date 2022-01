Les ventes 2021 de Maisons du Monde dépassent l'objectif du groupe

(AOF) - Les ventes de l’exercice 2021 de Maisons du Monde se sont élevées à 1,31 milliard d’euros, soit un montant supérieur à l'objectif fixé et une progression de 15,1% sur un an (+13,4% en comparable) et de 10,7% par rapport à 2019. Les ventes du second semestre ont atteint 672 millions d’euros (+0,8% sur un an 2020, et +5,6% sur deux ans) et les ventes du quatrième trimestre se sont élevées à 369 millions d’euros (+3,3% sur un an, et +1,1% sur deux ans). Les ventes de décoration ont progressé de 18,2%, à 766,1 millions d’euros, alors que la catégorie meubles a progressé de 11% à 540,7 millions.

"Dans l'ensemble, en dépit d'importantes perturbations du fret et de la pression générale sur la chaîne d'approvisionnement, les niveaux de stocks en fin d'exercice se sont améliorés par rapport à la fin de l'année 2020, précise Maisons du Monde. Ils demeurent toutefois sous-optimaux".

Le e-commerce représente désormais 33% des ventes de l'enseigne d'ameublement, atteignant 435,5 millions d'euros, en hausse de 13,1%. En magasin, les ventes ont gagné 16,1% pour atteindre 871,3 millions d'euros, avec un trafic en hausse de 26%.

