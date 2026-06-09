Les vendeurs à découvert doivent faire preuve de prudence alors que SpaceX, la société de Musk, fait son entrée en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saqib Iqbal Ahmed

Avis aux vendeurs à découvert: l'offre de l'introduction en bourse de SpaceX, dirigée par Elon Musk, pourrait s'avérer trop risquée.

À première vue, la société est une cible naturelle pour les vendeurs à découvert — ces investisseurs qui vendent des actions empruntées pour tirer profit d’une future baisse des cours.

Avec un ratio cours/chiffre d'affaires estimé à 56, un chiffre vertigineux même pour les entreprises à la croissance la plus rapide, et des inquiétudes concernant la gouvernance , cela constitue un pari à la baisse logique. Mais la récente hausse du marché — menée par des géants de la tech évalués à 1 000 milliards de dollars ou plus, dont SpaceX fera partie — a été brutale pour ceux qui parient contre les actions. En conséquence, rares sont ceux qui s'attendent à ce que les investisseurs s'attaquent avec acharnement à cette entrée en bourse tant attendue, qui devrait valoriser SpaceX à 1 750 milliards de dollars.

“C'est une opération à la baisse extrêmement risquée”, a déclaré Gabriel Shahin, directeur général de Falcon Wealth Planning à Los Angeles, dont la société a permis à ses investisseurs d'acheter des actions SpaceX sur les marchés privés. Il a ajouté que l'intérêt des investisseurs optimistes, y compris des particuliers, était trop fort pour qu'un pari à la baisse soit sûr.

Cela ne veut pas dire que SpaceX ne présente pas certaines caractéristiques susceptibles d’attirer les vendeurs à découvert. La valorisation de la société dépasse celle de la plupart des autres méga-capitalisations, et les perspectives économiques de sa plateforme xAI et de technologies telles que les centres de données orbitaux sont incertaines, ont indiqué les analystes de Morningstar dans une note récente.

ATTENDRE ET VOIR Peter Hillerberg, cofondateur d’Ortex Technologies, qui fournit des services de prêt de titres et d’analyse des positions courtes, a déclaré que la forte médiatisation de l’introduction en bourse, l’intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que les opinions divergentes sur sa valorisation, sont “généralement des éléments susceptibles de créer un large éventail d’opinions, ce qui suscite souvent l’intérêt des vendeurs à découvert”. Il a noté qu'il était trop tôt pour évaluer la demande réelle. Un détracteur de longue date de Tesla adoptait une attitude attentiste. “Il existe d’importants acheteurs naturels au sein des indices qui ajouteront presque immédiatement le titre à leur portefeuille, notamment le Nasdaq 100”, a déclaré Mark Spiegel, de Stanphyl Capital Partners, qui considère SpaceX comme “grotesquement surévaluée”. L'introduction en bourse devrait être la plus importante jamais réalisée, avec 75 milliards de dollars, mais son flottant ne représenterait que moins de 5 % de ses actions en circulation. M. Spiegel a déclaré qu'il envisagerait de vendre à découvert des actions SpaceX après les “dates de déblocage”, lorsque davantage d’actions seront disponibles à l’emprunt, par opposition à la période immédiatement après l’introduction en bourse, où le coût et la relative difficulté de l’emprunt freineraient les ventes à découvert. “Très peu de gens vendront à découvert une introduction en bourse dès le départ.” Alors que la plupart des sociétés nouvellement cotées imposent des restrictions strictes sur les ventes d’initiés pendant environ six mois après leur introduction en bourse, SpaceX a prévu des exceptions pour certains participants et prévoit une libération progressive des actions soumises à des restrictions .

LE FACTEUR MUSK

Vendre à découvert l'autre société de Musk, Tesla, s'est généralement avéré être un pari perdant. Sur le papier, les vendeurs à découvert de Tesla ont perdu 27 milliards de dollars depuis juin 2021, incluant à la fois les paris directionnels contre les actions Tesla et les couvertures d'indice utilisées pour tenir compte de l'intégration de Tesla dans le S&P 500, selon S3 Partners. Au cours des dix dernières années, les actions ont augmenté de plus de 2 500 %.

“Si l'on y repense, toute cette expérience a été assez désagréable”, a déclaré Sam Pierson, directeur de la recherche chez S3 Partners. Musk lui-même a mené une bataille très médiatisée contre ces vendeurs à découvert, parmi lesquels figurent des investisseurs de renom tels que Jim Chanos, David Einhorn et Michael Burry, l'investisseur de “The Big Short”. Il a raillé ses détracteurs en vendant des shorts en satin rouge et a même envoyé une boîte de shorts à Einhorn. En août 2018, Musk a publié son tweet tristement célèbre “financement assuré ”, annonçant qu’il envisageait de retirer Tesla de la cote à 420 dollars par action, ce qui a provoqué une flambée du cours de l’action Tesla et infligé environ 1,3 milliard de dollars de pertes à la valeur de marché aux vendeurs à découvert.

Musk, Chanos, Einhorn et Burry n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LES SOUFFRANCES DES VENDEURS À DÉCOUVERT

Plus généralement, les vendeurs à découvert ont été malmenés au cours de la dernière décennie en raison du marché haussier prolongé, et les difficultés se sont intensifiées avec la frénésie des “meme stocks” en 2021.

L'indice Goldman Sachs Most Shorted Rolling Index

.GSCBMSAL , un panier pondéré de manière égale regroupant les 50 titres les plus vendus à découvert de l'indice Russell 3000, a progressé de 29% cette année et est en passe d'enregistrer une quatrième année consécutive de hausse. La stratégie des vendeurs à découvert activistes a récemment subi un coup dur avec la condamnation pour fraude de l'investisseur de renom Andrew Left , une évolution qui pourrait avoir un effet dissuasif sur cette pratique.

Même les investisseurs sceptiques face à l'euphorie du marché pourraient choisir d'éviter les difficultés liées à la vente à découvert d'une nouvelle émission comme celle de SpaceX.

“En tant que vendeur à découvert, vous voulez démontrer que l'action a atteint un niveau intenable, ce qui est beaucoup plus facile à faire avec un historique de cotation”, a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur de la plateforme d'analyse par IA Reflexivity.

Les actions se négociant près de leurs plus hauts, les vendeurs à découvert n'ont que l'embarras du choix.

“Si SpaceX bondit de 100% lors de son introduction en bourse, est-ce toujours la meilleure opportunité de vente à découvert sur un marché où l'on a observé une activité absolument parabolique à tous les niveaux?”, s'interroge Mike Treacy, responsable des risques de marché chez Apex Fintech Solutions, une plateforme de compensation et de conservation au service des courtiers de détail.

“Je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas.”