Les vendeurs à découvert de Nvidia subissent une perte de 12,2 milliards de dollars suite au retour surprise de Huang

Les vendeurs à découvert de Nvidia affichaient lundi environ 12,2 milliards de dollars de pertes comptables, leur plus forte baisse journalière depuis au moins 2019, selon ORTEX, après que les actions du fabricant de puces ont bondi suite au retour surprise de Jensen Huang au poste de directeur général.

Ces pertes, calculées sur la base d'un cours de 168,50 dollars par action, effaceraient plus de 10,5 milliards de dollars de gains comptables enregistrés la semaine dernière. Les vendeurs à découvert restent toutefois en hausse d'environ 14 milliards de dollars depuis le 29 octobre, a précisé ORTEX.

L'action du géant des puces électroniques affichait en dernier lieu une hausse de 33% à 167,14 dollars après la réintégration de Huang à son poste de directeur général , moins de deux semaines après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée. Le président américain Donald Trump avait appelé à son retour.

Les vendeurs à découvert “sont toujours largement gagnants depuis fin octobre; cela fait donc mal, mais cela n’a pas remis en cause la position”, a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX.

“Certains vont se couvrir, mais avec à peine plus de 1% du flottant vendu à découvert, cela ressemble davantage à une réaction à l’actualité qu’à un « squeeze ».”