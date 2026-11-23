Les vendeurs à découvert de Nvidia affichaient lundi environ 12,2 milliards de dollars de pertes comptables, leur plus forte baisse journalière depuis au moins 2019, selon ORTEX, après que les actions du fabricant de puces ont bondi suite au retour surprise de Jensen Huang au poste de directeur général.
Ces pertes, calculées sur la base d'un cours de 168,50 dollars par action, effaceraient plus de 10,5 milliards de dollars de gains comptables enregistrés la semaine dernière. Les vendeurs à découvert restent toutefois en hausse d'environ 14 milliards de dollars depuis le 29 octobre, a précisé ORTEX.
L'action du géant des puces électroniques affichait en dernier lieu une hausse de 33% à 167,14 dollars après la réintégration de Huang à son poste de directeur général , moins de deux semaines après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée. Le président américain Donald Trump avait appelé à son retour.
Les vendeurs à découvert “sont toujours largement gagnants depuis fin octobre; cela fait donc mal, mais cela n’a pas remis en cause la position”, a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX.
“Certains vont se couvrir, mais avec à peine plus de 1% du flottant vendu à découvert, cela ressemble davantage à une réaction à l’actualité qu’à un « squeeze ».”(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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