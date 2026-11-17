La production industrielle américaine a progressé un peu plus que prévu en octobre, portée par une forte hausse de la production automobile et des secteurs liés au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.

La production manufacturière a progressé de 0,3 % le mois dernier, après avoir enregistré une hausse du même ordre en septembre, a indiqué mardi la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2 % de la production industrielle. En glissement annuel, la production a augmenté de 2,2 % en octobre.

Le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4 % de l’économie, a été soutenu par les investissements liés à l’IA. Les dépenses en matière d’IA sont au centre de l’attention depuis la démission, la semaine dernière, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , et la victoire retentissante du Parti démocrate face au Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci.

La production de véhicules automobiles et de pièces détachées a progressé de 4,4 % le mois dernier, après avoir reculé de 2,7 % en septembre. Elle a été le principal moteur de la hausse de la production manufacturière de biens durables, qui a augmenté de 0,5 % après être restée stable en septembre. La production de semi-conducteurs et de composants électroniques associés a augmenté de 2,2 % et a progressé de 15,3 % en glissement annuel. La production d’ordinateurs et de périphériques a bondi de 3,2 %, tandis que celle des équipements de communication a progressé de 0,9 %.

La production manufacturière de biens non durables est restée inchangée après avoir progressé de 0,6 % en septembre.

La production minière a reculé de 0,8 % en octobre, après une baisse de 0,2 % en septembre. Le secteur des services publics a chuté de 4,3 %, les températures clémentes ayant réduit la demande de chauffage. Ce secteur avait progressé de 4,4 % en septembre.

La production industrielle globale a reculé de 0,4 % après avoir progressé de 0,7 % en septembre. En octobre, la production industrielle a augmenté de 2,1 % en glissement annuel.

Le taux d’utilisation des capacités du secteur industriel, qui mesure dans quelle mesure les entreprises exploitent leurs ressources, est tombé à 76,4 % le mois dernier, contre 76,8 % en septembre. Il est inférieur de 3,0 points de pourcentage à sa moyenne sur la période 1972-2025. Le taux d’utilisation des capacités dans le secteur manufacturier a légèrement progressé, passant de 75,9 % en septembre à 76,0 %. Il est inférieur de 2,2 points de pourcentage à sa moyenne à long terme.