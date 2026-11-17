La production industrielle américaine a progressé un peu plus que prévu en octobre, portée par une forte hausse de la production automobile et des secteurs liés au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.
La production manufacturière a progressé de 0,3 % le mois dernier, après avoir enregistré une hausse du même ordre en septembre, a indiqué mardi la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2 % de la production industrielle. En glissement annuel, la production a augmenté de 2,2 % en octobre.
Le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4 % de l’économie, a été soutenu par les investissements liés à l’IA. Les dépenses en matière d’IA sont au centre de l’attention depuis la démission, la semaine dernière, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , et la victoire retentissante du Parti démocrate face au Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci.
La production de véhicules automobiles et de pièces détachées a progressé de 4,4 % le mois dernier, après avoir reculé de 2,7 % en septembre. Elle a été le principal moteur de la hausse de la production manufacturière de biens durables, qui a augmenté de 0,5 % après être restée stable en septembre. La production de semi-conducteurs et de composants électroniques associés a augmenté de 2,2 % et a progressé de 15,3 % en glissement annuel. La production d’ordinateurs et de périphériques a bondi de 3,2 %, tandis que celle des équipements de communication a progressé de 0,9 %.
La production manufacturière de biens non durables est restée inchangée après avoir progressé de 0,6 % en septembre.
La production minière a reculé de 0,8 % en octobre, après une baisse de 0,2 % en septembre. Le secteur des services publics a chuté de 4,3 %, les températures clémentes ayant réduit la demande de chauffage. Ce secteur avait progressé de 4,4 % en septembre.
La production industrielle globale a reculé de 0,4 % après avoir progressé de 0,7 % en septembre. En octobre, la production industrielle a augmenté de 2,1 % en glissement annuel.
Le taux d’utilisation des capacités du secteur industriel, qui mesure dans quelle mesure les entreprises exploitent leurs ressources, est tombé à 76,4 % le mois dernier, contre 76,8 % en septembre. Il est inférieur de 3,0 points de pourcentage à sa moyenne sur la période 1972-2025. Le taux d’utilisation des capacités dans le secteur manufacturier a légèrement progressé, passant de 75,9 % en septembre à 76,0 %. Il est inférieur de 2,2 points de pourcentage à sa moyenne à long terme.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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