Les valorisations des obligations convertibles sont attractives (Schroders)

(AOF) - Avec la dynamique en forme de vague, le marché des émissions convertibles a une nouvelle fois trouvé la stratégie idéale en 2020, constate Dr. Martin Kuehle, directeur des investissements en obligations convertibles chez Schroders. Les obligations convertibles indiquent aux investisseurs « d'où vient la musique ». Toutefois, il est important de constamment rééquilibrer le risque, de vendre sur les marchés haussiers et de sécuriser les gains, car la musique finira par s'arrêter, souligne l'expert.

Actuellement, la structure du marché des convertibles privilégie les sociétés américaines des technologies de l'information dont la note de crédit implicite moyenne est inférieure à investment grade.

" Nous sommes optimistes à l'égard de la dynamique à long terme du marché ", explique Dr. Martin Kuehle, " nous observons une énorme vague de liquidités, et les banques centrales ont clairement indiqué que les taux resteraient bas, que l'assouplissement quantitatif resterait élevé et qu'elles soutiendraient les marchés ".

La décision de la Fed d'atteindre un objectif d'inflation moyenne devrait mettre fin aux craintes d'un nouveau cycle de taux. Après des années d'objectifs d'inflation non atteints, les banques centrales devraient rester accommodantes, quand bien même l'inflation redémarrerait. Cela ne peut être bénéfique que pour les actifs risqués non nominaux - à condition que les investisseurs aient correctement évalué leur budget de risque et qu'ils puissent rester investis en période de repli du marché.

" Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas l'estomac assez solide pour affronter les grandes tempêtes du marché, il y a un message clair : les convertibles ont protégé par le passé et, compte tenu de leurs valorisations, elles ont toutes les chances de protéger à nouveau en 2021 ", conclut Dr. Martin Kuehle.